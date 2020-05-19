شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب بعودة حاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة من 1 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت وزارة الخارجية و التعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بعودة حاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة، من 1 يونيو المقبل.
وأكدتا في بيان لهما، في هذا الصدد أن ذلك يأتي حرصاً من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة، لأصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة، مراعاة للأسر، وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا».
وتدعو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة، والراغبين في العودة، للتسجيل في خدمة «تصريح دخول المقيمين»، على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae التي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان وسلامة. (وام)
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