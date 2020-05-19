شكرا لقرائتكم خبر عن «موديرنا» الأمريكية تعلن نتائج إيجابية للقاح ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، أمس الاثنين «معطيات مؤقتة إيجابية» في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد وباء كوفيد 19، والتي شملت عدداً محدوداً من المتطوّعين، في حين يعكف باحثون من جامعة أوكسفورد في بريطانيا على تطوير لقاح للفيروس.

وجاء في بيان صادر عن المختبر أن اللقاح الذي أُطلقت عليه تسمية «إم آر إن ايه-1273» بدا أنه يؤدي الى استجابة مناعية لدى ثمانية أشخاص تلقّوه، بحجم الاستجابة نفسه الذي يمكن رؤيته لدى الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس.

ولم تُعرف بعد النتائج الكاملة للمرحلة الأولى من تطوير اللقاح التي تضمّ 45 مشاركاً في الوقت الحالي.

وصرّح تال زاكس، المدير الطبي لشركة موديرنا، بأن «هذه المعطيات المؤقتة من المرحلة 1، رغم أنها أولية، تبيّن أن اللقاح يؤدي الى استجابة مناعية بالحجم نفسه لتلك التي تثيرها العدوى الطبيعية».

وتجري معاهد الصحة الوطنية التجربة السريرية وتستثمر الحكومة الأمريكية نحو نصف مليار دولار في مشروع موديرنا.

وتلقت ثلاث مجموعات تتألف كل منها من 15 مريضاً، ثلاث جرعات مختلفة من اللقاح، مرة واحدة أو مرتين.

وأوضحت الشركة أن اختبارات أُجريت بشكل منفصل على فئران، أثبتت أن اللقاح يمنع الفيروس من الوصول إلى الرئتين.

وقال رئيس الشركة ستيفان بانسيل إن «فريق موديرنا يواصل التركيز على إطلاق التجربة الأساسية خلال المرحلة الثالثة في يوليو في أسرع وقت ممكن وفي الشكل الأكثر أماناً».

من جهة أخرى، يعكف باحثون من جامعة أوكسفورد في بريطانيا على تطوير لقاح لفيروس كورونا، لكن أين وصلت الجهود حتى الآن في إنتاج هذا اللقاح؟ تقول الحكومة البريطانية إنه يمكن توفير 30 مليون جرعة من «لقاح أوكسفورد» الجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، في حال ثبتت فعاليته.

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وأكد وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما، أمس الأول الأحد، أن التجارب السريرية الأولى «تسير على ما يرام» مع جميع المتطوعين الذين تلقوا جرعة من اللقاح، في وقت سابق من هذا الشهر.

مم يتكون اللقاح؟ يعد اللقاح الذي يجري اختباره الآن نسخة ضعيفة من فيروس الإنفلونزا الشائع، الذي يسبب التهابات.

وقد تم التلاعب بالفيروس بحيث لا يمكن أن يضر بالبشر، لكنه يحتوي أيضاً على جزء من فيروس كورونا، بحيث يؤدي إلى استجابة الجسم المناعية لبروتينات «كوفيد 19» التي تستخدمها لدخول الخلايا البشرية والتكاثر.

على من يتم الاختبار؟ اختبر الباحثون ما يصل إلى 1102 مشارك عبر مختبرات متعددة في أكسفورد وساوثهامبتون ولندن وبريستول، وأعطوا إما جرعة حقيقية من اللقاح التجريبي أو لقاح التهاب السحايا.

وستتلقى مجموعة أصغر من 10 متطوعين جرعتين من اللقاح المرشح بفارق 4 أسابيع.

ماذا سيفعل المتطوعون؟ لن يكون بمقدور المتطوعين معرفة ما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح الحقيقي أو لقاح التهاب السحايا إلا في نهاية الاختبار.

وقد حصل المشاركون على مذكرات إلكترونية لكي يسجلوا أي أعراض قد يعانونها في الأيام السبعة التالية لتلقيهم اللقاح، وخلال الأسابيع الثلاثة التالية. وسيقوم الباحثون بأخذ عينات دم من المتطوعين، لتقييم استجابتهم المناعية للقاح وللتحقق من الأعراض التي يسجلها المرضى.

متى نكتشف فاعلية اللقاح؟ سيحتاج الباحثون إلى مقارنة عدد الذين أصيبوا بعدوى «كوفيد 19» ممن تلقوا لقاحاً ضد فيروس كورونا خلال فترة الاختبار مع أولئك الذين أعطوا لقاح التهاب السحايا، لاختبار مدى نجاعة اللقاح.

ويعتقد الباحثون أنه من الضروري أن يصاب بعض المتطوعين بكورونا، لكن سرعة الوصول إلى العدد المطلوب من المصابين تعتمد على مستويات الفيروس في العينة التي يجري عليها الاختبار بشكل عام.

ويقول الباحثون إن البيانات الكافية من الاختبار قد تكون متاحة في غضون شهرين، لكنها قد تستغرق 6 أشهر، وهنا يكمن السبب وراء الفترة الطويلة التي يتطلبها الأمر لإنتاح لقاح مناسب. (وكالات)