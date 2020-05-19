جائزة الشارقة للتميز التربوي تعلن عن 71 فائزاً في دورتها الـ26



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ميرفت الخطيب



كشف مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز التربوي عن الفائزين بفئات الجائزة في دورتها الـ26؛ حيث احتلت هيئة الشارقة للتعليم الخاص صدارة الفئات الفائزة بالجائزة بنحو 16 فائزاً؛ وذلك من إجمالي 71 فائزاً وفائزة، تلتها وزارة التربية والتعليم قطاع العمليات المدرسية مجلس 3 بـ11 فائزاً ثم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بـ9 فائزين، ووزارة التربية والتعليم مجلس 2 بـ8 فائزين، ثم التعليم الخاص بالوزارة بـ6 فائزين، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي وفاز منها 7، وبذات عدد الفائزين فازت وزارة التربية والتعليم مجلس 4 ثم مجلس 1 بـ4 فائزين، ومجلس 5 بفائز واحد، ومجلس 6 بفائز واحد، وجهة المؤسسات الداعمة للتعليم بفائز واحد؛ وذلك ضمن 320 تقدموا للمشاركة.

في مستهل المؤتمر الصحفي عن بُعد رفع محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على دعمهما الدائم والمستمر لقطاع التعليم والمعرفة.

وذهبت فئة الأفراد والمؤسسات الداعمة للتعليم للقيادة العامة لشرطة دبي، مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب، مكتب حماية للتربية والتعليم، ومدارس حماية، فيما تم اختيار هيئة الشارقة للتعليم الخاص كأفضل مؤسسة تعليمية؛ من حيث عدد المشاركات التي بلغت 88 مشاركة، والفائزين الـ16، ووزارة التربية والتعليم قطاع العمليات المدرسية مجلس 3؛ حيث بلغ عدد المشاركات لديهم 51 مشاركة والفائزين 11 فائزاً.

حضر المؤتمر موزة الشحي مدير إدارة جائزة الشارقة للتميز التربوي، وخولة الحوسني رئيس لجان التحكيم؛ حيث أعلنت عن فوز 71 مشاركاً في مختلف فئات الجائزة.

واعتبر الملا أن الدورة الـ26 من عمر الجائزة من أثرى نسخ الجائزة؛ بسبب ارتفاع نسبة المشاركة، مقارنة بالدورة الماضية والتي وصلت إلى 575 مشاركة في المرحلة الأولى تم فرزها لـ320 مشاركة.

وحول حفل تكريم الفائزين أكد مدير الجائزة أنه يجري حالياً تدارس أكثر من فكرة لتكون متوافقة ومنسجمة مع توجهات الدولة وفي نفس الوقت يتم تكريم الفائزين بصورة جميلة تحقق الغاية من الحفل.



رعاية الجائزة



من جانبها، أشادت خولة الحوسني رئيس لجان تحكيم الجائزة بالرعاية التي تحظى بها الجائزة والاهتمام الكبير من قبل الميدان، الذي يعكس سبب تنامي أعداد المشاركات، مؤكدة أن جائزة الشارقة للتميز التربوي التي قطعت ربع قرن بعام؛ تشكل حافزاً قوياً للإبداع والتنافس في سبيل العلم، مشيدة بأثرها الملموس على المسيرة التعليمية؛ حيث تعد رافداً مهماً يعزز جوانب التميز والإبداع والعطاء لدى هذا المجال الحيوي الذي لم تبخل عليه دولتنا بالدعم والمتابعة.

الفائزون بالجائزة

وفي فئة البحث التربوي التطبيقي المتميز نالت وزارة التربية والتعليم - التعليم الخاص الجائزة عن بحث بعنوان فاعلية برنامج لخفض الضغوط النفسية لدى الأمهات، وتحسين التفاعل الاجتماعي للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في الدولة، لموزة سيف الدرمكي، وبحث ثانٍ لأشرف محمد حسين بعنوان فاعلية برنامج تدريبي قائم على بعض الاستراتيجيات التعليمية في علاج صعوبات الفهم القرائي لدى طلاب صعوبات التعلم بالصف الخامس بمكتب العين التعليمي، وفاز بحث لمريم سالم البدواوي تناول واقع ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لاستراتيجيات التقييم الذاتي، أما فئة المشروع المتميز، ففاز بها مشروع «معسكر الغافية» لمدرسة الغافية للتعليم الأساسي في الشارقة، ومشروع الفرقة الموسيقية لمدارس حماية مدارس حماية - شرطة دبي، أما عن فئة المدرسة المتميزة ففازت مدرسة «مدرستنا الثانوية الإنجليزية» الشارقة للبنين وفرع البنات، ومدارس الإمارات الوطنية - مجمع مدينة محمد بن زايد أبوظبي، وفي فئة الأسرة المتميزة فازت بها ثلاثة أسر، وفي فئة الحضانة المتميزة حصلت حضانة «عش الأطفال» من أبوظبي على الجائزة، وحضانة الفلاح الحكومية في الشارقة.

وفي فئة أمين مركز مصادر التعلم، فازت روضة المنصوري من مدرسة غياثي للتعليم الأساسي، وفازت عن فئة معلم التربية الخاصة ماجد فتح الله من مركز التدخل المبكر في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وحصدت 6 من الهيئات التدريسية جائزة فئة المعلم المتميز، وهم نعمة الحبسي من مدرسة الظيت الأساسية، ونهى حسين حسانين من مدرسة الوثبة، وسماء زكي من مدرسة المنار النموذجية، وأيمن إبراهيم النقيب من مدرسة شخبوط بن سلطان، وليلى أحمد الحمادي من مدرسة آسيا بنت مزاحم النموذجية، وخالد عبد العظيم من مدرسة القراين للتعليم الأساسي.

وفي فئة أفضل مدير نطاق فازت أمينة العليلي وكلثم الغويص السويدي، فيما فازت أربعة مجالس أولياء أمور هي: مجلس مدرسة منارة الشارقة الخاصة، ومجلس مدرسة الرؤية حلقة ثانية، ومجلس مدرسة المجد النموذجية، ومجلس مدرسة مشيرف للتعليم الأساسي، ومجلس مدرسة ابن سينا.