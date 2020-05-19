شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الاستراتيجيات يعصف باجتماع «الصحة العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق أمس الاثنين، اجتماع الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية، افتراضياً للمرة الأولى بتاريخ المؤسسة، وقد هيمنت على الاجتماع توترات بين الصين والولايات المتحدة، التي انتقدت بشدة استجابة الصين في المراحل المبكرة من تفشي الجائحة. وتعهد مديرها بتحقيق مستقل بشأن الاستجابة لتفشي جائحة كورونا المستجد، نزولاً عند طلب مئة دولة عضو، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة «أننا ندفع ثمناً باهظاً لتباين الاستراتيجيات حيال فيروس كورونا»، وأعلنت الصين تخصيص ملياري دولار لمساعدة الدول المتضررة من الفيروس، وأكدت أن أي لقاح لكوفيد-19 تطوره سيكون «للمصلحة العالمية العامة»

تحقيق مستقل

فقد وعد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الاثنين، بإطلاق تحقيق مستقل حول الاستجابة لانتشار فيروس كورونا المستجد في أقرب وقت ممكن. وقال في مستهل الاجتماع: «سأقوم بتقييم مستقل في أقرب وقت مناسب لمراجعة الخبرة التي اكتسبت والدروس التي استخلصت وإصدار توصيات لتحسين الجهوزية والاستجابة على المستويين الوطني والعالمي».

وتعهدت رئيسة سويسرا نسيمونيتا سوماروغا، التي افتتحت الاجتماع، بأن تدعم بلادها تيدروس وتتعاون معه، إذ إن المنظمة هي الجهة التي تنسق الاستجابة العالمية لجائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 300 ألف شخص على مستوى العالم.

استراتيجيات متباينة

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في كلمته أمام الجمعية، «الدول التي تجاهلت توصيات منظمة الصحة» بشأن فيروس كورونا. واعتبر أن «العالم يدفع ثمناً باهظاً لتباين استراتيجيات الدول حيال كوفيد-19». وقال جوتيريس: «شهدنا تعبيراً عن التضامن، لكن من دون كثير من الوحدة في استجابتنا لكوفيد-19. اتّبعت الدول استراتيجيات متباينة ومتعارضة أحياناً، وندفع جميعنا ثمناً باهظاً».

وكرر دعوات المنظمة للتضامن العالمي. وأضاف: «العديد من الدول تجاهلت توصيات منظمة الصحة العالمية. نتيجة لذلك، تفشى الفيروس في العالم وينتقل الآن إلى الجنوب، حيث سيكون أثره أكثر تدميراً، ونحن نخاطر بموجات وارتفاعات أخرى».

ووصف جائحة فيروس كورونا المستمرة بأنها «أكبر تحد في عصرنا»، مضيفاً أنه ما زال من غير الواضح متى ستكون لدينا علاجات فعالة أو لقاحات ضد المرض.

في سياق آخر، اعتبر جوتيريس أنه «إذا لم نتحكم في الفيروس، فإن الاقتصاد لن يتعافى». كما اعتبر أنه كان «انقساماً خاطئاً» الافتراض بأن الحكومات ستختار بين إنقاذ مواطنيها أو اقتصادها.

وفي انتقاد ضمني لتعليق المخصصات الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية، قال: «لا يمكن الاستغناء عن منظمة الصحة العالمية. إنها تحتاج إلى موارد متزايدة، ولا سيما لتقديم الدعم للبلدان النامية، وهو ما يجب أن يكون مصدر قلقنا الأكبر». كما اعتبر أن «حماية البلدان النامية ليست مسألة عمل خيري أو سخاء، بل قضية مصلحة مشتركة. ولا يمكن لبلدان الشمال التغلب على كوفيد-19 ما لم تحتويه بلدان الجنوب في نفس الوقت».

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مساعدات من الصين

من جهته، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، أن بلاده ستخصص ملياري دولار على مدى العامين المقبلين لمساعدة الدول المتضررة من فيروس كورونا، وخاصة الدول النامية. وقال الزعيم الصيني في مداخلة عبر الفيديو في الدورة 73 للجمعية العامة الصحة العالمية: «ستقدم الصين، بهدف تحفيز التعاون الدولي ضد كوفيد - 19، ملياري دولار على مدى العامين المقبلين، للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المتضررة، وخاصة في البلدان النامية».

كما أكد الرئيس الصيني للجمعية العامة للمنظمة، أن أي لقاح تطوره بلاده ضد فيروس كورونا المستجد سيكون «للمصلحة العالمية العامة» فور بدء استخدامه.

إلى ذلك دعا الرئيس الصيني، إلى مراجعة مستقلة للاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا تحت إشراف منظمة الصحة العالمية عندما تتم السيطرة على الفيروس، كما دافع عن تعامل بلاده مع تفشي الوباء. وقال شي الذي وصف الجائحة بأنها «أخطر حالة طوارئ صحية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، إن بكين تعاملت على طول الخط «بانفتاح وشفافية ومسؤولية»، مضيفاً أنها نجحت في التغلب على الفيروس.

اتهامات أمريكية

من جانبه، أكد وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار في اليوم الأول من الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية أن «فشل» المنظمة في مواجهة وباء كوفيد-19 تسبب بخسارة «عدد كبير من الأرواح». وقال «لنكن صريحين بالنسبة إلى أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الوباء خارج سيطرتنا، هذه المنظمة فشلت في الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها العالم».

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقد أمس المنظمة لاستبعاد تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً منها، من الاجتماع. وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر، أن «هناك الكثير من الأدلة» على أن فيروس كوفيد 19 جاء من معمل في ووهان، وهو ما تنفيه بكين.

وفي الأجندة، خلال الاجتماعات التي تستمر يومين، أن يدعو وزراء الصحة من مختلف أرجاء العالم إلى تقييم مستقل لأداء منظمة الصحة الذي قوبل بانتقادات قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تبحث الاجتماعات قراراً يعرضه الاتحاد الأوروبي، يدعو إلى إجراء تقييم مستقل لأداء المنظمة تحت إشراف مديرها العام غيبريسوس. وأظهرت مسودة للقرار اطلعت عليها «رويترز»، تأييد 116 دولة من 194دولة عضواً بالمنظمة للقرار.

(وكالات)