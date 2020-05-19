دردشة في آفات المسلسلات

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ما هي علّة علل المسلسلات العربية؟ لا تكن متسرّعاً فتعجل بالقول إنها تفتقر إلى الإبداع، فقد يقفز من يسألك: متى كان الإبداع همّ شركات الإنتاج؟ القاعدة السائدة هي: في المجاعات يضطرّ الناس إلى أكل كل ما هبّ ودبّ وكل أخضر ويابس. المجاعات الثقافية لا تختلف في ألف ولا ياء. منذ عشرات السنين والجماهير مشغوفة مشغولة بعثرات المنتجين.

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مسلسلات رمضان تشبه حوليّات الشعر الجاهلي ظاهرياً، فلا تسأل عن الإتقان. تنام الشركات أحد عشر شهراً، وتبدأ التصوير بعد الخامس عشر من شعبان، بعض أهل الكاريكاتور بالكلمات، ادّعى، والعهدة على الراوي،أن الحلقة تُبث بدايتها أحياناً ومشاهدها النهائية لا تزال في المونتاج. لا عليك، فقد تتطور الأمور ونشهد المسلسلات في بث مباشر. هنا مجال حكمة المشاهد،سيقول: «أنا الغريق فما خوفي من البللِ». سيجيبه صدى الإنتاج الفني: «ماذا يهمّ شاة الذوق سلخها بعد ذبحها».

المعضلة المدوّخة ذهنية، وهنا يكمن الخطر.لا حديث هنا عن واحد أو اثنين%. خذ هذه الآفة المركّبة على شاكلة دمى الماتريوشكا الروسية، آفة في بطنها آفة في باطنها أخرى، وهكذا: غياب القيم، الخيالية، الجمالية، الإبداعية، المهنيّة، الاحترافية، التربوية، الأخلاقية، الابتكارية، إلخ. لا تجد في أذهان المنتجين شيئاً من معاناة هذه الهموم. مقولة بيتهوفن بعيدة مليار سنة ضوئية: «العبقرية 10%، الباقي كله عمل». الأغلبية الساحقة في المسلسلات العربية لا 10% نبوغاً، ولا 90% مجهوداً يُذكر فيشكر. مع ذلك لا نقبل أن يقول أحد عن المشاهدين العرب إنهم: «أضيع من الأيتام في مأدبة...» هل تذكر جنابك الكلمة؟. كلاّ، ليسوا أحراراً في الإنتاج، بدعوى لعنة حرية التعبير، التي لم يعرفوا فضائلها وروائعها إلاّ في تهشيم عظام القيم في أعمال ينتظرها الناس من العام إلى العام فإذا هي: «أحشفاً وسوءَ كيلة»؟.

أسوأ من كل ذلك أن هذه الأصناف من سلق البيض ينتظر أصحابها الفوز بالجوائز. الجائزة غير جائزة. لكن حظوظهم في الفضائيات دائماً عالية، طبقاً للقاعدة: «لكل ساقطة لاقطة». أخشى ما نخشاه هو أن يستفحل داء الرداءة إلى حدّ يغدو فيه الإبداع الفني غريباً في الساحة، ثم منبوذاً، وفي نهاية المطاف: «إن البغاث بأرضنا يستنسرُ».

لزوم ما يلزم: النتيجة السوقية: القياس واضح، اختفاء أساطين الكلمات والتلحين والغناء. «العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة».

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