شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: الإمارات أدارت أزمة «كورونا» بحنكة وستخرج منها أقوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم



ناقش عدد من القيادات والمسؤولين سيناريوهات «الجائحة» وفق تداعيات اليوم وتطلعات الغد، إذ رأوا أن الإمارات أدارت أزمة «كورونا» بحنكة ومرونة، وتصدرت العالم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، في مختلف القطاعات، وراعت المجتمع بكل فئاته ومؤسساته، على الرغم من التداعيات التي أصابت العالم بالشلل، مؤكدين أن الدولة ستخرج من تلك الأزمة أقوى على مختلف الصعد.

وقالوا في مجلس رمضاني عن بعد حمل عنوان «كورونا.. ما بين اليوم وغداً»، إن جميع القطاعات الحيوية في الدولة تعاملت مع الجائحة بكل جدية ومسؤولية، وحققت نتائج مبهرة، بدءاً من قطاع الصحة، مروراً بالتعليم، وصولا إلى التعقيم والأمن والسلامة.

تحدث في المجلس حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، والفريق ضاحي خلفان، رئيس الشرطة والامن العام في دبي، وحميد القطامي، مدير هيئة الصحة بدبي، ومحمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وسامي القمزي، مدير الدائرة الاقتصادية بدبي، وداود الهاجري، مدير بلدية دبي، والدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لوزارة الصحة.



استمرار الدراسة



أكد الحمادي استمرار الدراسة عن بعد في الدولة لنهاية العام الدراسي الجاري، إذ إن الخطة الدراسية لم تشهد أي تغيير، وستجرى الامتحانات الكترونياً، لطلبة الثانوية عن بعد مع الاستمرار في التقويم المستمر، والاختلاف الوحيد يكمن في أداء الطالب امتحان نهاية العام من البيت بدلاً من المدرسة، مؤكداً استئناف الاختبارات الدولية «أمسات» قريباً.

وعن الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، أفاد بأن هناك صعوبة في تطبيقها على الطلبة في تلك الفترة، إذ إنه يتطلب وقتاً وجهداً من الطالب، فضلا عن أن الامتحانات الحالية محكمة بتوقيت.



زمن قياسي



وأضاف أن التعليم الذكي يعد النمط المستقبلي، إذ أثبت جدارته في الدولة واستطاع الطلبة استيعابه خلال زمن قياسي، مشيراً إلى دور مؤسستي «اتصالات» و«دو» اللتين وفرتا الدعم التقني للأسر.

وأوضح أن الوزارة ارتكزت على مجموعة مبادرات للتعامل مع الجائحة، أبرزها رفع سرعة الإنترنت بنسبة 100% ودعم الحوسبة السحابية، ورفع كفاءة أنظمة التقييم، وتوفير 60 ألف حاسوب، وإطلاق برنامج «سندكم».



الشعور بالأمن



الفريق ضاحي خلفان، رأى أن الإمارات تصدرت دول العالم في الشعور بالأمن، ولم تشهد أي نقص في الغذاء أو تمييز في المعاملة بين مواطن ومقيم خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى أن كل قادر في العالم سيتمنى الحصول على هذه الرعاية الفائقة التي توفرها الإمارات.

وأكد أن ما قدمته القيادة الرشيدة للدولة خلال هذه الأزمة، نموذج يدرس للجميع، فلا يوجد مواطن إماراتي عالق في أي دولة بالعالم، بل إن الدولة جلبت رعايا عرباً تقطعت بهم السبل ووفرت لهم المأوى والرعاية الصحية حتى تأكدت من سلامتهم.

وقال إنه لا يشعر بقلق على الإطلاق فالإمارات ستخرج أقوى من هذه الأزمة. الفريق ضاحي خلفان، رأى أن الإمارات تصدرت دول العالم في الشعور بالأمن، ولم تشهد أي نقص في الغذاء أو تمييز في المعاملة بين مواطن ومقيم خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى أن كل قادر في العالم سيتمنى الحصول على هذه الرعاية الفائقة التي توفرها الإمارات.وأكد أن ما قدمته القيادة الرشيدة للدولة خلال هذه الأزمة، نموذج يدرس للجميع، فلا يوجد مواطن إماراتي عالق في أي دولة بالعالم، بل إن الدولة جلبت رعايا عرباً تقطعت بهم السبل ووفرت لهم المأوى والرعاية الصحية حتى تأكدت من سلامتهم.وقال إنه لا يشعر بقلق على الإطلاق فالإمارات ستخرج أقوى من هذه الأزمة. إصابات المواطنين فيما أوضح حميد القطامي رصد زيادة في عدد الإصابات بين المواطنين خلال الأسبوعين الأخيرين، وتحديداً منذ بداية رمضان، إذ يعود ذلك إلى الزيارات الأسرية المرتبطة بعادات الشهر الفضيل.

وحذر من عدم الالتزام بتعليمات الجهات المعنية، لاسيما أن المجتمع مقبل على العيد، حتى لا نضطر إلى إعادة النظر في إجراءات التخفيف الجزئي للحركة. وأشار إلى أن الدولة من أكثر دول العالم في عدد الفحوص والاختبارات، إذ أجرت دبي منفردة 430 ألف فحص، منذ بداية الأزمة. Advertisements