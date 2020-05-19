مسؤولون: الإمارات أدارت أزمة «كورونا» بحنكة وستخرج منها أقوى

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم
ناقش عدد من القيادات والمسؤولين سيناريوهات «الجائحة» وفق تداعيات اليوم وتطلعات الغد، إذ رأوا أن الإمارات أدارت أزمة «كورونا» بحنكة ومرونة، وتصدرت العالم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، في مختلف القطاعات، وراعت المجتمع بكل فئاته ومؤسساته، على الرغم من التداعيات التي أصابت العالم بالشلل، مؤكدين أن الدولة ستخرج من تلك الأزمة أقوى على مختلف الصعد.
وقالوا في مجلس رمضاني عن بعد حمل عنوان «كورونا.. ما بين اليوم وغداً»، إن جميع القطاعات الحيوية في الدولة تعاملت مع الجائحة بكل جدية ومسؤولية، وحققت نتائج مبهرة، بدءاً من قطاع الصحة، مروراً بالتعليم، وصولا إلى التعقيم والأمن والسلامة.
تحدث في المجلس حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، والفريق ضاحي خلفان، رئيس الشرطة والامن العام في دبي، وحميد القطامي، مدير هيئة الصحة بدبي، ومحمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وسامي القمزي، مدير الدائرة الاقتصادية بدبي، وداود الهاجري، مدير بلدية دبي، والدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لوزارة الصحة.
استمرار الدراسة
أكد الحمادي استمرار الدراسة عن بعد في الدولة لنهاية العام الدراسي الجاري، إذ إن الخطة الدراسية لم تشهد أي تغيير، وستجرى الامتحانات الكترونياً، لطلبة الثانوية عن بعد مع الاستمرار في التقويم المستمر، والاختلاف الوحيد يكمن في أداء الطالب امتحان نهاية العام من البيت بدلاً من المدرسة، مؤكداً استئناف الاختبارات الدولية «أمسات» قريباً.
وعن الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، أفاد بأن هناك صعوبة في تطبيقها على الطلبة في تلك الفترة، إذ إنه يتطلب وقتاً وجهداً من الطالب، فضلا عن أن الامتحانات الحالية محكمة بتوقيت.
زمن قياسي
وأضاف أن التعليم الذكي يعد النمط المستقبلي، إذ أثبت جدارته في الدولة واستطاع الطلبة استيعابه خلال زمن قياسي، مشيراً إلى دور مؤسستي «اتصالات» و«دو» اللتين وفرتا الدعم التقني للأسر.
وأوضح أن الوزارة ارتكزت على مجموعة مبادرات للتعامل مع الجائحة، أبرزها رفع سرعة الإنترنت بنسبة 100% ودعم الحوسبة السحابية، ورفع كفاءة أنظمة التقييم، وتوفير 60 ألف حاسوب، وإطلاق برنامج «سندكم».
الشعور بالأمن
الفريق ضاحي خلفان، رأى أن الإمارات تصدرت دول العالم في الشعور بالأمن، ولم تشهد أي نقص في الغذاء أو تمييز في المعاملة بين مواطن ومقيم خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى أن كل قادر في العالم سيتمنى الحصول على هذه الرعاية الفائقة التي توفرها الإمارات.
وأكد أن ما قدمته القيادة الرشيدة للدولة خلال هذه الأزمة، نموذج يدرس للجميع، فلا يوجد مواطن إماراتي عالق في أي دولة بالعالم، بل إن الدولة جلبت رعايا عرباً تقطعت بهم السبل ووفرت لهم المأوى والرعاية الصحية حتى تأكدت من سلامتهم.
وقال إنه لا يشعر بقلق على الإطلاق فالإمارات ستخرج أقوى من هذه الأزمة.
إصابات المواطنين
فيما أوضح حميد القطامي رصد زيادة في عدد الإصابات بين المواطنين خلال الأسبوعين الأخيرين، وتحديداً منذ بداية رمضان، إذ يعود ذلك إلى الزيارات الأسرية المرتبطة بعادات الشهر الفضيل.
وحذر من عدم الالتزام بتعليمات الجهات المعنية، لاسيما أن المجتمع مقبل على العيد، حتى لا نضطر إلى إعادة النظر في إجراءات التخفيف الجزئي للحركة. وأشار إلى أن الدولة من أكثر دول العالم في عدد الفحوص والاختبارات، إذ أجرت دبي منفردة 430 ألف فحص، منذ بداية الأزمة.
حالات مشتبه فيها
ورأى الدكتور أمين الأميري أن زيادة عدد الفحوص المخبرية في الدولة وتنوعها، تعد السبب الرئيسي لارتفاع أعداد المصابين، إذ إن الفحوص في البداية كانت تقتصر على الحالات المشتبه فيها، لكن بناء على توجيهات القيادة الرشيدة تم استحداث مراكز «درايف ثرو» ثم توفير الفحوص للعمالة، والتوجه لاحقاً في وفود طبية إلى أماكن سكنهم بهدف اكتشاف الحالات مبكراً وعزلها بطريقة علمية دقيقة.
وأضاف أن هناك 17 مصنعاً تنتج 1675 منتجاً دوائياً بينها 15 دواء بيولوجياً.
وأوضح أن الرؤية الاستباقية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اسهمت في عدم وجود نقص في المستلزمات المهمة، إذ إن لدينا 75 شركة استراتيجية لديها مخازن في الدولة، بل إن هناك 41 دولة تعتمد علينا في إمدادها باحتياجاتها من الأدوية.
خطط مدروسة
فيما قال داوود الهاجري إن الدولة واجهت فيروس كورونا بكل دأب وفق خطط مدروسة، إذ قسمت بلدية دبي طواقم العمل لديها إلى 10 فرق وعقمت 262 منطقة في دبي وتعمل حالياً على تعقيم وإعادة تعقيم مناطق أخرى. وارتأت عدم فتح الحدائق الكبرى في الإمارة خلال أيام العيد، في إجراء احترازي لمنع التجمعات والاختلاط في هذه الفترة. مؤكداً أن خيار البقاء في المنزل ما زال هو الأفضل.
وأفاد بأن هناك زيادة لافتة في حجم النفايات الطبية في ظل الأزمة الصحية، تصنف نفايات خطرة نظراً لاحتمال تلوث جانب منها بالفيروس، مؤكداً أن البلدية تتبع بروتوكولاً خاصاً في التعامل معها.
شكل استباقي
وكشف محمد الشحي عن أن حكومة الإمارات تصرفت بشكل استباقي لضمان توفير احتياجات الدولة من الغذاء، ليس خلال أزمة كورونا فقط، ولكن لمدة عام كامل، بمجرد الإعلان عن انتشار الفيروس، وقبل عدّه جائحة عالمية.
وقال: شكلت فرق عدة للتعامل مع الموقف، ووجدنا تعاوناً رائعاً من الجمعيات التعاونية، وتولت إحدى الفرق مسؤولية السلع السريعة التلف، مثل الخضروات والفواكه، ولم نواجه إشكالية إلا في سلعة واحدة فقط خلال ثلاثة ايام هي «البصل» ووفرناها مباشرة، ما أسهم في انخفاض أسعارها.
وأضاف: ما لا يعرفه الكثير أن الإمارات ليس لديها ما يكفي احتياجاتها من الغذاء فقط، لكنها توفر إمدادات لدول أخرى، مؤكداً أن ما فعلته الحكومة في هذا الجانب يمثل نموذجاً سوف يحتذي به الجميع.
وعن استمرارية الأعمال في القطاع الخاص قال إن الدولة وفرت حزماً من المساعدات وفق خطة ينفذها المصرف المركزي لدعم الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة. وسوف يتولى الرقابة للتأكد من جدية البنوك.
إدارة الأزمة
وقال سامي القمزي إن الحكومة تدير الأزمة اقتصادياً بمرونة، لافتاً إلى أن التحدي كبير وأحدث شللاً اقتصادياً في العالم أجمع، لذا يستلزم قرارات مدروسة وفي توقيتات مناسبة، والحكومة تركز حالياً على كيفية الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات الاكثر تضرراً حتى تساعدها على النمو في المرحلة المقبلة وتحافظ على موظفيها، إذ انها مشغولة أكثر الآن بصحة البشر، دون أن تغفل الجانب الاقتصادي الذي سوف يلقى مزيداً من الاهتمام بمجرد انتهاء الأزمة.
نصف مليون أوروبي
أكد الفريق ضاحي خلفان أن هناك أكثر من نصف مليون في مختلف دول الاتحاد الاوروبي، يرغبون في الاقامة في الامارات بعد جائحة كورونا، وهذا يدل على قوة مكانة الإمارات عالمياً، إذ ما زالت مقصد الجميع.
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