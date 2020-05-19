«كـورونــا» يغيــر ملصقــات وأسمـاء المسـلسلات الـرمضـانيـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد حمدي شاكر

دائماً ما يطور الفنان المصري الشاب محمد جابر من موهبته وأفكاره المميزة في «الفوتوشوب»، وتلاعبه في الصور والملصقات سواء القديمة أوالحديثة بأسلوب يتماشى مع كل عصر، فبعد وضع صور نجوم الزمن الجميل الراحلين على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة العام الماضي، ابتكر جابر هذا العام الملصقات الدعائية لمسلسلات رمضان، ولكن بنكهة جائحة «كورونا».

حول جابر الملصقات الرسمية الدعائية للأعمال الرمضانية إلى مصلقات تتماشى مع الجائحة، وأظهر الفنانين على تلك الملصقات يرتدون الكمامات، والقفازات خوفاً من الإصابة، إلى جانب استخدام أسلوب التباعد الاجتماعي في ملصقات أخرى، وتغيير أسماء بعض الأعمال، وظهرت جميعها بشكل ظريف أبهر الجميع حتى صناع تلك الأعمال بنفسهم.

على سبيل المثال غيّر جابر أسماء عدد من المسلسلات لأسماء تتماشى مع «كورونا» وهذا ما حدث مع «اثنين في الصندوق» للفنانين حمدي الميرغني، ومحمد أسامة «أوس أوس»، فحوله إلى «اثنين في الحظر» مع ارتداء بطلي العمل كمامة على الملصق الرسمي، وتغيير اسم «ب 100 وش» للفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، ل «ب100 ماسك»، ومسلسل «فرصة تانية» لياسمين صبري ل «كمامة تانية»، و«رجالة البيت» لأكرم حسني وأحمد فهمي ل «رجالة البيت هتطهر البيت» وغيرها.

خوف ورعب

على جانب آخر، ظهر جميع الممثلين على الملصقات مرتدين الكمامة، وكل على حسب شخصيته، فمثلاً ظهر محمد رمضان على ملصق «البرنس» مرتدياً كمامة على شكل هيكل عظمي توحي بالخوف والرعب لما سيفعله مع من قتلوا زوجته وابنه وسجنوه في أحداث المسلسل، وأيضاً

ظهر يوسف الشريف بطلاً على ملصق مسلسل «النهاية»، مرتدياً كمامة نصفها قماش والنصف الآخر جزء من روبوت على خلفية أحداث المسلسل، وغيرها من الأعمال مثل «سكر زيادة»، لنادية الجندي ونبيلة عبيد، «شاهد عيان» لحسن الرداد، والذي حوله ل «شاهد عيان بكورونا»، و«اللعبة» لشيكو وهشام ماجد، وعمر ودياب.

وأكد جابر أنه فكر في تنفيذ الملصقات بهذا الشكل قبل شهر رمضان، وتحديداً مع انتشار فيروس «كورونا»، وصدور الملصقات الدعائية للمسلسلات الرمضانية، وأوضح: ترددت في بداية الأمر، وكان علي طرحها قبل شهر رمضان أو بالتزامن مع الملصقات الأصلية للأعمال الرمضانية، لكنني انشغلت في بعض الأعمال الأخرى، ولم أكمل بقية الملصقات، ولكن في النهاية أحببت مشاركة المتابعين بعض ما تم إنجازه.