عـودة الاحتجاجـات اللبنانيـة للمطالبـة بمحاسبـة الفاسـدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس الاثنين، اجتماعاً خصص لمؤتمر «سيدر» بعدما ترأس اجتماعاً لبحث استراتيجية ضبط الحدود ومكافحة التهريب بالتزامن، بينما عادت التحركات الشعبية الاحتجاجية مع إعادة فتح البلد جزئياً؛ للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وملاحقة المتلاعبين بالأسعار ولقمة الناس، في حين ادّعت النيابة العامة المالية على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي مازن حمدان، بعد أيام من توقيفه، وأحالته إلى قاضي التحقيق بجرم التلاعب بسعر صرف الدولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأكّد الرئيس دياب، خلال ترؤسه لاجتماع مخصص بمؤتمر سيدر، بحضور بعض الوزراء وناظر المؤتمر المكلف بمتابعته السفير بيار دوكان والسفير الفرنسي برونو فوشيه التشديد على مكافحة الفساد، وقال: وضعنا خطة إنقاذ مالية ولدينا رؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح ونحن نريد أن نطبق ما جاء في سيدر وسنتمكن من ذلك.

ومن جانبه، اعتبر فوشيه أن هذا الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان والأولوية هي تقدم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع والأسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية، وقال: سيدر هو اتفاق ثلاثي من مشاريع وإصلاحات وتمويل ولا يمكن الفصل بين هذه الأمور.

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وفي السياق، أوقفت الأجهزة الأمنية الخميس حمدان بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، في وقت تكثّف السلطات ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف في خضم انهيار اقتصادي متسارع وتراجع قياسي في قيمة الليرة مقابل الدولار. وقال مصدر قضائي، أمس الاثنين، إن القاضي إبراهيم «ادعى على حمدان بجرم التلاعب بالعملة الوطنية وضرب استقرار الليرة عبر القيام بعمليات شراء دولارات مباشرة من الصرافين، وحوّله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا».

من جهة أخرى، نفّذ المحتجون اللبنانيون والناشطون ثلاثة اعتصامات، الأول كان أمام قصر العدل في بيروت؛ احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية؛ حيث طالب المشاركون القضاء بقرارات شجاعة، تعيد للبناني حياته شبه الطبيعية، وتحد من التلاعب بمصيره، والاقتصاص من المتاجرين بلقمة عيشه ومدخراته.

والثاني أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة بدارو شرقي بيروت؛ حيث أشار الناشطون إلى أنه وبسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية، باتت بعض العائلات تعيش في الشوارع وتأكل من النفايات.

والاعتصام الثالث أمام وزارة الاقتصاد وسط بيروت؛ حيث ردد المعتصمون هتافات اعتراضاً على غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية وفوضى الأسعار المسيطرة على الأسواق. و كما اعتصم موزعو الخبز أمام وزارة الاقتصاد والتجارة، احتجاجاً على تسليمهم ربطة الخبز زنة ألف جرام ب1500 ليرة من الأفران.

إلى ذلك، اعتصم عدد من أهالي معتقلي عبرا في ساحة إيليا في صيدا؛ للمطالبة بالعفو العام ورفضاً لأي استثناء فيه.