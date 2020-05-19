البنوك أمام استحقاق إعادة جدولة الـرواتب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة



يطالب عملاء أفراد، وخبراء ماليون، القطاع المصرفي بإعادة جدولة الالتزامات المالية للمقترضين الذين قامت شركاتهم بخفض رواتبهم بنسب وصلت أحياناً إلى أكثر من 50%، خاصة بالنسبة لمن أخطرتهم شركاتهم بأن الخفض سيكون دائماً، ولن يقتصر فقط على فترة الأزمة الناتجة عن «كوفيد-19» ومرحلة توقف النشاط الاقتصادي لاحتواء تبعات الأزمة، أو أولئك الذين ألزموا بأخذ إجازات من دون راتب.

وهناك مخاوف حقيقية بأن الجائحة التي أصابت العالم أجمع ربما تكون خلفت بصمات دائمة يصعب محوها سريعاً على بعض قطاعات الأعمال، وبالتالي، فإن العاملين في هذه القطاعات هم أيضاً تحت ضغوط الاستدامة المالية، وبالتالي فإنهم أمام خيارات وظيفية محدودة جدياً، إن لم تكن الأبواب قد أقفلت فعلاً.

وتنص معايير المصرف المركزي على ألا تتجاوز الأقساط الشهرية على الالتزامات المالية 50% من الراتب، أو الدخل الشهري، لكن ومع خفض الرواتب إلى النصف فهذا يعني أن أقساط الالتزامات المالية على المقترض من الممكن أن تصل إلى 100% من الراتب، ما يخالف معايير المركزي من جهة، ويجعل سداد الأقساط عبئاً لا يطاق على العملاء، من جهة أخرى، فمن غير المنطقي أن يوازي قسط الالتزام الشهري للبنك راتب المقترض بكامله.

وقال مصرفيون إن القروض الجديدة ستأخذ في الاعتبار بطبيعة الحال الراتب بعد الخفض، مشيرين إلى أن إعادة الجدولة على القروض القديمة في هذه الحالة ستكون «التزاماً أخلاقياً» من قبل البنوك، ولفتوا إلى أن إعادة الجدولة هنا ستكون من مصلحة البنك نفسه حتى لا يتعرض العميل للتعثر عن السداد. ولا تزال الأسواق بانتظار توضيحات في هذا الإطار من جانب المصرف المركزي.. فهل إعادة الجدولة في هذه الحالة إلزامية، أم هي فقط «التزام أخلاقي» من البنك؟

وقال خبراء مال إن على البنوك العمل على إعادة جدولة الالتزامات للأفراد الذين يعانون تبعات الجائحة، فالتأجيل وحده لم يعد يكفي في مواجهة التبعات الآخذة في التراكم، وإنما إعادة جدولة الالتزامات لفترات أطول، وبفائدة أقل، كي لا يكون الهروب هو الحل في مواجهة التزامات تتراكم على كاهل المقترضين، وتفوق قدرتهم على السداد، بما يتجاوز حدود المنطق.