يسرقان متجراً ببطيختين.. و«فيسبوك» يكشفهما



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شرطة بلدة لويزا بولاية فيرجينيا الأمريكية على «فيسبوك» عن رجلين مطلوبين للعدالة بتهمة سرقة متجر صغير، وذلك لفك غموض جريمة سرقة غير عادية؛ إذ ابتكر المتهمان طريقة للتخفي وخداع كاميرات المراقبة، وارتديا بطيختين مجوفتين، فيما فتحا فيهما فتحات صغيرة للرؤية.

ويبدو أن اللجوء إلى «فيسبوك» أثمر سريعاً بعدما تم الإعلان عن القبض عليهما، وفق ما نقل موقع «فوكس نيوز».

وأفادت صحيفة «شارلوتسفيل ديلي بروجرس»، بأن نشر إعلان الشرطة على «فيسبوك» لفت نظر البعض على شبكة التواصل الاجتماعي، وكان من بينهم من رأوا الثنائي بالفعل في مكان آخر في المدينة وأبلغوا عنهما.