شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تتخفف من ثقل إجراءات العزل بسبب الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتازت أوروبا أمس الاثنين، مرحلة جديدة من رفع إجراءات العزل وعادت المقاهي للعمل في إيطاليا وفتحت كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان أبوابها مجدداً وكذلك الأكروبوليس في أثينا.

في إيطاليا، إحدى الدول الأكثر تضرراً بالوباء، وأول دولة تفرض عزلاً تاماً على سكانها، حان الوقت أخيراً للعودة إلى المقاهي والاستمتاع باحتساء قهوة اسبرسو الشهيرة.

وفي إشارة قوية على تحسن الوضع في إيطاليا، أعادت كاتدرائية القديس بطرس فتح أبوابها الاثنين أمام الزوار بعدما كانت مغلقة منذ 10 مارس. كما فتح موقع الأكروبوليس في أثينا أبوابه أمام الزوار.

في تحسن أيضاً في روسيا، أعلنت السلطات أنها تمكنت من الحد من ازدياد عدد الإصابات بكورونا.

وأكدت اليابان، أنها ستغلق جبل فوجي الشهير بسبب انتشار فيروس كورونا .

استئناف الإنتاج

في الولايات المتحدة، أعلنت ثلاث من أكبر شركات صناعة السيارات استئناف الإنتاج أمس الاثنين، لكن القلق كبير حول شبكات جمع القطع حيث من الصعب إبقاء مسافات وتجنب انتشار الفيروس.

ويواصل الرئيس الأمريكي الدعوة إلى عودة «الحياة إلى طبيعتها» بما يشمل الجولف الرياضة المفضلة لديه. وأكد مساء الأحد أن الإصابات والوفيات في البلاد تتراجع في كل الولايات ماعدا اثنتين ما يبرر فتح الاقتصاد.

من جهته، حيّا الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو المئات من أنصاره الذين احتشدوا خارج المقرّ الرئاسي، متحدّياً بذلك قاعدة التباعد الاجتماعي المفروضة لمواجهة كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص في البلاد.

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في المقابل، مددت الهند حتى نهاية مايو إجراءات العزل السارية منذ نهاية مارس. وتسجل البلاد أعلى زيادة في الحالات اليومية للوباء منذ بدء الأزمة.

وتواصل عدة دول أخرى إجراءات تخفيف العزل.

وعاد بعض طلاب المدارس الثانوية في فرنسا إلى المدارس لكن فقط في المناطق الأقل تضرراً بالوباء.

وفي بلجيكا عاد الطلاب أيضاً إلى المدارس.

في البرتغال وأذربيجان مروراً بالدنمارك وأيرلندا وألمانيا، أعادت عدة دول أوروبية فتح المطاعم والمقاهي بينها البييرغارتن الشهيرة في الهواء الطلق في بافاريا.

وقد حظي الألمان بامتياز استئناف بطولة ألمانيا لكرة القدم في نهاية الأسبوع خلف أبواب مغلقة للمرة الأولى في زمن الوباء.

وسجلت شبكة سكاي الألمانية السبت أكثر من ستة ملايين مشاهد في ألمانيا محطمة رقماً قياسياً في نسب المشاهدة.

لكن في ألمانيا كما في فرنسا أو في الولايات المتحدة سابقاً، ظهرت بؤر إصابات في المسالخ ما يثير تساؤلات جديدة.

وتسبب الوباء بوفاة 313,611 شخصاً على الأقل في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في الصين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

(وكالات)