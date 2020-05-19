شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإصابات عربياً.. والسلطنة تحظر التجمعات في العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت- عمّان -القاهرة--بيروت -الخرطوم

الخليج،وكالات

تراجعت،أمس الاثنين لليوم الثاني على التوالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول العربية على رأسها السعودية والبحرين،فيما أعلن المغرب عن تمديد الطوارئ الصحية لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، تمتد من يوم غد الأربعاء إلى غاية 10 يونيو المقبل،في حين قرر العراق عزل خمس مدن في نطاق العاصمة بغداد لمدة أسبوعين، نظراً لزيادة الإصابات بالفيروس.

وأعلنت السعودية أمس تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا،ليصبح إجمالي الحالات 57,345 وهو ثاني يوم تشهد فيه المملكة انخفاضاً في الإصابات بعد سلسلة قفزات متتالية،فيما تم تسجيل تعافي 3026 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 8748،في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ، ليبلغ مجموع الوفيات 320 وفاة.

وأعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة الانتهاء من تطبيق مختلف الإجراءات والتدابير لتصحيح مواقع إسكان العمالة في المدينة المنورة وإنهاء مشاكل التكدس التي تم رصدها في المساكن المخصصة لهم .

وبالتزامن مع الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بكورونا والذي يلامس 16 ألفا، أكدت وزارة الصحة الكويتية على تطبيق العقوبات على من لا يلتزم بارتداء الكمامة بالحبس 3 أشهر والغرامة 5 ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وكانت الكويت،أعلنت أمس شفاء 246 حالة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 4339،فيما تم تسجيل 841 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 15691 حالة، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليصبح مجموع الوفيات 118 حالة.

وأعلنت سلطنة عمان،أمس تسجيل 193 إصابة ليصبح عدد الحالات 5379 حالة، وعدد الوفيات 23،فيما تماثلت 1496 حالة للشفاء.

وأصدرت السلطات العمانية أمس،قراراً بحظر التجمعات في العيد ،وتكليف الشرطة بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت والمؤسسات بالقرار.

كما أعلنت إعادة فتح الأنشطة التجارية والصناعية مع ضرورة الالتزام بالضوابط الوقائية، مع إلزام الجميع بارتداء الكمامات.

تراجع ملحوظ في البحرين

وفي البحرين،تم تسجيل 290 إصابة بكورونا، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 12 حالة.

وسجلت المنامة 195 حالة تعافٍ، فيما تراجع معدلات الإصابات اليومية المرصودة.

كما شهدت قطر،أمس، 1365 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 33969.

وأعلن المغرب أمس عن تمديد الطوارئ الصحية لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، تمتد من يوم غد الأربعاء إلى غاية 10 يونيو المقبل.

وتم رصد 60 إصابة جديدة بكورونا، وبلغ الإجمالي 6930، مع تسجيل 72 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 3732.

وأعلن لبنان أمس عن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 931 حالة بعد تسجيل 20 حالة جديدة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات،في حين بلغت حالات الشفاء 252 حالة.

الأردن يجهز مناطق لاستقبال الحالات الطارئة

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وأعلنت الحكومة الأردنية أمس إجراء دراسة شاملة لإقامة مناطق جاهزة في الجنوب والوسط والشمال وتهيئة البنى التحتية فيها وذلك لاستقبال أي حالات طارئة.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 16 إصابة جديدة بإجمالي 629 حالة وارتفاع الشفاء إلى 413 متعافياً.

وأجازت دائرة الافتاء إقامة صلاة العيد في المنازل .

نابلس خالية من الوباء

من جانبها،أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 560 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة مساء الأحد،فيما ارتفعت حصيلة حالات التعافي إلى 455 بعد تسجيل 3 حالات.

وأضافت الكيلة،أنه بتسجيل حالتي التعافي في نابلس فإن المحافظة تكون قد انضمت إلى المحافظات السبع الخالية من الإصابات.

مصر:غرامة على مخالفي ارتداء الكمامة

في الأثناء،أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، أن أجهزة الوزارة سوف تطبق القرارات، التي اتخذها مجلس الوزراء، للحد من انتشار كورونا، خلال أيام عيد الفطر، بمنتهى الحسم والجدية والالتزام، موجهاً بالتصدي للمحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها.

بدوره، قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن استخدام الكمامة سيصبح إجبارياً في وسائل المواصلات العامة والأماكن المغلقة.

وقال إن هناك مشروع قانون معروض على البرلمان يتضمن فرض عقوبة مالية فورية على من لا يستخدم الكمامة تبلغ 300 جنيه للمرة الواحدة وقد تزيد.

وأعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أمس، أن السلطات تنوي عزل 5 مدن في نطاق العاصمة بغداد لمدة أسبوعين، نظرا لزيادة الإصابات المسجلة فيها بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ، غداً الأربعاء، ويشمل الحظر مدن الصدر والحبيبية والكمالية والحرية والشعلة والعامرية.

ولم يستبعد الوزير اتخاذ الإجراءات ذاتها في بقية مناطق بغداد وسائر المحافظات العراقية،في حال حدوث زيادة في أعداد الإصابات.

السودان:8 وفيات و302 إصابة جديدة

وسجّل السودان 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات .

وارتفع إجمالي الإصابات إلى2591 حالة متضمّنة 105 وفيات، فيما تم تسجيل تعافي 247 حالة.

موريتانيا تعزز إجراءات عزل نواكشوط

من جانبها، قررت الحكومة الموريتانية تعزيز إجراءات عزل العاصمة نواكشوط، بعد ظهور قرابة 50 إصابة بفيروس كورونا في المدينة خلال الأيام الأخيرة. وأسندت مهمة تنفيذ القرار إلى الجيش الذي دخل معركة التصدي للوباء.