«الفاو» قلقة بشأن البلدان التي تشهد نزاعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الامم المتحدة أن الإمدادات الغذائية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا مستقرة على الرغم من انتشار جائحة «كورونا» المستجد؛ لكنها أعربت عن القلق بشأن البلدان التي تشهد نزاعات وعدم استقرار.

وفي تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتقييم وضع «كوفيد-19» وتأثيره على الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وطرق الاستجابة له، قال: إن مستوى توفر الغذاء في المنطقة المعنية يعد مُرضياً بشكل عام في معظم بلدان المنطقة، ولكن بعضها لا يزال عرضة للمخاطر المتعددة الناجمة عن «كوفيد-19».

وقال عبد السلام ولد أحمد، الممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: «يجب ألا تشعر البلدان في جميع أنحاء المنطقة بالذعر أو الخوف من أزمة الغذاء. يوجد في المنطقة ما يكفي من احتياطي الغذاء وإنتاج المحاصيل لخدمة السكان. ومع ذلك، يجب أن نتخذ احتياطاتنا للمخاطر المستقبلية التي يسببها «كوفيد-19»، ولا سيما في البلدان الأكثر ضعفاً المتضررة من النزاعات أو عدم الاستقرار».

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ويعيش في الدول العربية 55 مليون جائع بالفعل، ولا يزال النزاع هو المحرك الرئيسي للجوع في جميع أنحاء المنطقة؛ إذ يعيش أكثر من 40 مليون من هؤلاء في بلدان النزاع، مقارنة بنحو 14 مليون شخص جائع يعيشون في بلدان لا تعاني النزاع. وهناك مخاوف من أن تؤدي جائحة «كوفيد-19» إلى تفاقم الوضع في المنطقة، مع تدهور الاقتصادات وفقدان الوظائف وتعطل الأسواق، كما أن تفاقم الركود الاقتصادي العالمي وفترة طويلة من الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية والمحلية قد يكون لها آثارها الكبيرة على إنتاج الغذاء وتوافره وإمكانية الوصول له.

وأضاف ولد أحمد: «يعيش في البلدان المتضررة من النزاع وعدم الاستقرار في المنطقة 30.8 مليون شخص يعانون أزمة غذائية، وهم الأكثر عرضة للمعاناة من الاضطرابات الناجمة عن الوضع العالمي الحالي».

وقد تنزلق هذه البلدان نحو مستوى أكثر من انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما إذا تم قطع أو تعطيل شريان المساعدات الغذائية.