شكرا لقرائتكم خبر عن سحر المجلات القديمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

قبل سنوات، عُدت إلى أعداد مجلة «صوت البحرين»، وهي مجلة شهرية جامعة صدرت في منتصف خمسينات القرن العشرين، كانت تطبع في بيروت ليتم شحنها إلى البحرين التي تصدر فيها، لأجد نفسي في تطواف ممتع في أجواء البحرين، ومنطقة الخليج العربي، لا بل والعالم العربي، إلى حد ما، في مجالات شتى بينها الأدب، والثقافة، والتاريخ، والسياسة، خاصة أن محرري المجلة هم أنفسهم كانوا قادة الحركة الوطنية ضد الحماية البريطانية، ومن أجل الاستقلال الوطني، وملتصقين بهموم بلدهم، وشعبهم، وأمتهم العربية.

حوت أعداد تلك المجلة أربعة مجلدات أنيقة، تولى مركز الشيخ إبراهيم آل خليفة إصدارها، فيسّر للباحث، والمهتم، وحتى القارئ الراغب في التزود بالمعرفة، العودة إليها، والإبحار في عوالمها، عوالم الزمن الذي صدرت فيه.

في المجلات القديمة سحر لا يُقاوم، لكونها أحد مستودعات الذاكرة، التي تلزمنا العودة إليها لأسباب مختلفة، قد تكون بحثية، وقد تكون مجرد تعبير عن حنين لمرحلة إما كنا أدركناها في مراحل مبكرة من حياتنا، وإما عاشها قبلنا آباؤنا، وربما أجدادنا أيضاً. ويبدو صحيحاً أن قيمة مثل هذه المجلات لا تتقادم، أو تتضاءل بمرور الزمن، وإنما العكس تماماً، تزداد ثراء، ومتعة، وتشويقاً.

صديقنا الراحل خالد البسام كان واحداً من أهم الكتاب الخليجيين الذين تملّكهم الشغف بالعودة لمثل هذه المجلات، لا في بلدان المنطقة فقط، وإنما في الحواضر العربية المزدهرة التي عرفت الصحافة مبكراً، وفي مقدمتها مصر، ومن ثمار هذا الشغف أغنى المكتبة بإصدارات كثيرة حوت ما التقطته ذائقته من أخبار، ومقالات، وحتى طرائف، باتت لها، مع الوقت أهمية تاريخية.

في السياق نفسه، يلفتنا مقال للكاتب البريطاني جورج أورويل عنوانه: «كما يطيب لي»، فيه يبدي تحسره على اندثار تقليد جمع المجلات والدوريات في مجلدات لتصدر على هيئة كتب، ويذهب حدّ القول إن مجلداً واحداً يحوي أعداد مجلة ما، حتى لو كانت تافهة، يصبح ممتعاً أكثر للقراءة بعد مرور الوقت، من الكثير من الكتب، لا بل وأغلبيتها.

ويعقد أورويل ما يشبه المقارنة بين ما تقوله كتب التاريخ، وما تحويه المجلات القديمة، فالأولى تتناول الأحداث الفاصلة الأكثر عمومية، لكنها تغفل التفاصيل التي قد نسمعها على ألسنة الشهود ممن أدركوا المرحلة التاريخية موضوع الحديث، ونجدها أيضاً، وبالتأكيد، في ما نشرته الصحف الصادرة يومها من أخبار وتعليقات لم تجد طريقها لكتب التاريخ، وهذه التفاصيل بالذات تسدّ الكثير من الفجوات في الرواية التاريخية، وربما تخضعها للمساءلة أيضاً.

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