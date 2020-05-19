«ميركاتو» استثنائي لموسم على كف عفريت

يبدو أننا على مشارف ميركاتو استثنائي جدا لإنتقالات اللاعبين في هذا الموسم الذي مازال استئنافه على كف عفريت.

في الجزيرة لم تتضح ملامح الصورة «إداريا» بسبب التغييرات وإعادة ترتيب الهيكل بعد تولي سلطان جابر رئاسة اللجنة التنفيذية،ويتوقع أن يتخلى الجزيرة عن الثنائي المكون من المغربي مراد باتنا الذي فشل في ترك بصمة إيجابية مع الفريق، بينما باتت فرص بقاء البرازيلي كينو ضئيلة جداً، في ظل عدم بروز اللاعب مع الفريق رغم النجومية الكبيرة التي تمتع بها مع بيراميدز المصري، أضف إلى ذلك قيمة اللاعب المادية حيث يتجاوز عقده حاجز 3 ملايين دولار.

وأبدى مسؤولو فخر العاصمة رغبة جدية في التعاقد مع سيف راشد، حيث تم فتح قنوات اتصال مع مسؤولي نادي الشارقة، رغم غياب اللاعب عن الملاعب طوال الموسم المعلق بسبب الجراحة التي أجراها،والجزيرة ليس وحده فقد دخل أحد أندية دبي طرفاً قوياً في مفاوضات مع إدارة النادي «الأبيض».

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الوحدة الذي لم يجدد عقد العملاق تيجالي، وضع اسم البرازيلي جواو بيدرو هداف الظفرة في مشروع تعاقداته، أملاً في كسب توقيع خدمات اللاعب الذي أثبت علو كعبه، وتميزه مع الفريق، حين سجل 12 هدفاً في 17 مباراة هذا الموسم.

وفي النصر يبدو أن الفريق سيشهد عملية «غربلة» بالاستغناء عن بعض الأسماء التي لم تصنع بصمة واضحة، بعدما تم طرح اسم الثنائي خالد جلال، وسالم صالح، في قائمة الراحلين من صفوف الفريق، على أن تتحدد بوصلة الثنائي في الأيام المقبلة، مع وجود أكثر من فريق أبدى رغبته في ضم الثنائي الذي تخرج من مدرسة الوحدة.

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ويضع مسؤولو «العميد» عبد الرحمن يوسف مدافع الظفرة، وخالد السناني أحد أبرز حراس هذا الموسم، ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم من أجل دعيم تشكيلة المدرب كرونو.

أما العين الذي يريد القيام بأفضل تدعيمات من أجل تعزيز قوة وصلابة تشكيلته، فلا تزال المفاوضات مع وليد حسين لاعب شباب الأهلي قائمة، وإن شهدت بعض العراقيل في الساعات الأخيرة، من دون أن تصل إلى مرحلة إنهاء التفاوض رسمياً.

وبالنسبة إلى نجم الوصل البرازيلي ليما، ذكرت مصادر موثوقة أن كل ما ذكر في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لم يكن سوى زوبعة في فنجان، حيث لم يطرق أحد باب الوصل بطلب رسمي، أو حتى عبر اتصال هاتفي.

وأعلن نادي بني ياس تجديد عقد لاعب الفريق الأول وحارس عرين السماوي فهد الظنحاني لثلاث سنوات قادمة حتى عام 2023وكان فهد قدم موسماً استثنائياً مع بني ياس، وساهم كثيراً مع زملائه في نظافة الشباك في 7 مناسبات خلال المباريات السابقة، كما أن الظنحاني حصل على جائزة أفضل حارس في الشهر مرتين من رابطة المحترفين.

وعبر الظنحاني عن سعادته بالتجديد، وشكر رؤساء النادي، ومجلس الإدارة، وكل من ساهم في بقائه في بيته الثاني، مؤكداً عزمه تقديم كل ما يستطيع من أجل إسعاد جماهير السماوي.