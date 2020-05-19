سالم ربيع: صفقة تيجالي «ضربة معلم» من النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

قال سالم ربيع لاعب نادي النصر، ومنتخب الإمارات السابق، إن النصر ضرب عصفورين بحجر واحد، بعد فوزه بصفقة سيباستيان تيجالي، لاعب الوحدة السابق، وأبرز هدافي دوري الخليج العربي، وقال في تصريحات «للخليج الرياضي» إن تيجالي وبحصوله على الجنسية الإماراتية أعطي فرصة جديدة للنصر من أجل الحصول على خدمات لاعب أجنبي، ما يعني أفضلية كبيرة للعميد، خلال الموسم المقبل، مشدداً على أن الفريق ستكون عليه ضغوط كبيرة، خاصة في ظل امتلاكه لاعباً كبيراً بحجم تيجالي.

عن رؤيته لتيجالي كبديل جيد لرحيل نيجريدو، قال: «نيجريدو صفحة وأغلقت، صحيح أنه لاعب له مكانته، وصنع فارقاً كبيراً، وقاد الفريق لنتائج إيجابية، واستطاع أن يحقق معه لقب كأس الخليج العربي، وبالتأكيد رحيله عن الفريق مؤثر، لكن هذا هو حال كرة القدم».

وأضاف: «تيجالي مكسب لأي فريق، وحنكة نادي النصر وأفضلية عقده، ومكانته، كان لها دور كبير في التعاقد معه لمصلحة النصر، وبالتالي ستكون الطموحات مختلفة، وكبيرة في الموسم المقبل، خاصة وأن لديك هدافاً من نوع خاص»، لافتاً إلى أنه لابد وأن يكون هناك من يدعم تيجالي ويسانده من أجل تحقيق دوره والهدف المطلوب منه.

وفي ما يتعلق بسن اللاعب، قال: «السن لا يمثل مشكلة لدى أي لاعب في الوقت الحالي، طالما أن اللياقة البدنية والإمكانات متوفرة، فلا توجد مشكلة، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، أبرزها إسماعيل مطر، حيث وصل عمره إلى 37 عاماً، ولا يزال قادراً على العطاء في الملعب»، مؤكداً في الوقت نفسه، أن اللاعب لديه طموح كبير للعب في النصر، وهو ما ظهر من تصريحاته بإشادته بالمدرب كرونوسلاف الذي يعرفه جيداً، حيث يتواجد بدورينا منذ سنوات، وبالتالي يعرف اللاعب جيداً.

وبسؤاله عن إن كان اللاعب هو صفقة الموسم، قال: «اللاعب الذي يوصف بصفقة الموسم هو من يصنع الفارق مع فريقه، ويسجل الأهداف، ويحقق البطولات، وعلى سبيل المثال في الموسم الماضي كان كورنادو لاعب الشارقة صفقة الموسم للفريق بعدما قاد فريقه للقب الدوري بعد غياب، في الوقت الذي لم يكن أحد يعلم شيء عن اللاعب منذ قدومه لفريق الشارقة، لكنه استطاع أن يصنع فارقاً، ويستحق أن يطلق عليه صفقة الموسم».

وتحدث سالم ربيع عن تأثير الوضع الحالي في رواتب اللاعبين، قائلاً: «سابقاً لم يلتزم أحد بسقف الرواتب، وأعتقد أن الأمر بالنسبة للدوري الإماراتي لن يتغير، خاصة أن الأندية تعتمد على الدعم الحكومي، وإن كانت هناك بعض الاستثمارات من قبل عدد من الأندية، ما يجعل هناك عدم تأثير بمستوى الصرف في اللاعبين، وفي النهاية الأمر عرض وطلب، الأندية الصغيرة ربما تتأثر من الوضع، لكن بشكل عام الأندية الكبيرة لن يكون هناك تأثير كبير فيها».

وعن رؤيته لعودة الدوري في شهر أغسطس/ آب المقبل، قال هذا الأمر صعب للغاية في ظل حرارة الطقس، وكذلك لابد من وضع روزنامة إعداد المنتخب والتفكير في المرحلة المقبلة.