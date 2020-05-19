شكرا لقرائتكم خبر عن «رأس الخيمة» يؤجل قروضاً أكثر بقيم صغيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
توقع بيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني أن ترتفع نسب استخدام الدعم المتاح له من قبل مصرف الإمارات المركزي بشكل كبير خلال شهر مايو الحالي مع المضي قدما في إتمام المزيد من المعاملات التي تتطلب وقتا لتجهيز الوثائق اللازمة. وكانت بيانات مصرف الإمارات المركزي أظهرت أن البنك استخدم 58% من الدعم المتاح له ضمن إجمالي الدعم بفائدة صفرية من «المركزي» للقطاع المصرفي والبالغ 50 مليار درهم.
وأوضح ل«الخليج» أنه وخلافاً لمعظم البنوك في الإمارات، فإن مجالات الأعمال الرئيسية للبنك تتمحور حول الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك، يتم تقديم التأجيلات بالمجمل لعدد كبير من القروض ذات القيمة الصغيرة بالمقارنة مع المقترضين من الشركات الكبرى، ما يستغرق وقتا لتجهيز الوثائق وإكمالها مع وجود عدد كبير من العملاء. وتوقع أن تزداد نسبة استخدام الدعم المتاح التي تبلغ قيمتها 58% أن تزداد بشكل كبير خلال شهر مايو الحالي.
وكان مصرف الإمارات المركزي أعلن يوم السبت الماضي إحراز البنوك تقدما لدعم العملاء المتأثرين بتداعيات تفشي وباء كوفيد- 19، وقيامها بسحب حوالي 38.5 مليار درهم أو ما يعادل 77% من التمويل الممنوح لها بفائدة صفرية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، وقيمته الإجمالية 50 مليار درهم.
ونشر «المركزي» قائمة شملت 17 بنكا استخدمت ما يزيد على 50% من الدعم المتاح لها، منهم 10 بنوك استخدمت 100% من الدعم. وغابت عن القائمة غالبية البنوك الأجنبية وعدد من البنوك المحلية التي لم تستخدم إجمالي الدعم المتاح لها ضمن خطة الدعم.
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