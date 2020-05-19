إعلام: سقوط صاروخ في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء

وأكد مصدر أمني، سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر، إن "صاروخي من نوع كاتيوشا سقطا، قبل قليل، في محيط المنطقة الخضراء"، وفقا لموقع "السومرية" نيوز العراقي.

وأشار المصدر إلى أن "أحد الصاروخين سقط على سطح إحدى البنايات ضمن محيط الخضراء".

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وأكد المصدر الأمني عدم وقوع إي إصابات جراء القصف الصاروخي.

وكشف المصدر، أن "دوريات أمنية باشرت بالبحث عن مكان انطلاق الصاروخين".

كانت آخر صواريخ استهدفت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، 26 مارس/آذار الماضي.