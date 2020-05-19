وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل

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"الخليج 365" من الرياض: توفي فجر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، رجل الأعمال والمستثمر السعودي صالح كامل والذي يترأس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة، وذلك عن عمر يناهز الـ80 عاما‪.

ولد صالح كامل في الأول من يناير عام 1941، في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرا عاما لديوان مجلس الوزراء السعودي.

تلقى رجل الأعمال السعودي الراحل تعليمه الابتدائي والمتوسط في كل من مكة المكرمة والطائف، ثم انتقل إلى جدة ليكمل تعليمه الثانوي، والتحق بجامعة الملك سعود في الرياض في كلية التجارة وتخرج منها حاصلاً على البكالوريوس في عام 1963.

وعمل صالح كامل لمدة تقارب 10 سنوات في العمل الحكومي، ثم اتجه للقطاع الخاص ليكتب قصة نجاح امتدت لما يقرب من 47 عاما‪.‬

يعتبر صالح عبدالله كامل من أوائل المستثمرين السعوديين في مجال الإعلام، فهو أول من أنشأ مؤسسة للإنتاج الإعلامي التي عرفت بـ(راديو وتلفزيون العرب) (‪art‬) الشهيرة كما يعد من أحد مؤسسي صحيفة مكة وكان رئيس مجلس إدارتها حتى وفاته.

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ومحليا، ترأس كامل مجلس إدارة مجموعة «دلة البركة»، وهي عبارة عن مجموعة من المؤسسات التي تعنى بالتنمية ومجالات استثمارية مختلفة، كما رأس الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

خارجيا، رأس العديد من المنظمات والمؤسسات كان بينها مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وبحسب تقديرات مختلفة، يعد صالح كامل من أكثر رجال الأعمال السعوديين ثراءً إذ تقدر ثروته في أدناها بحجم 8 مليارات ريال (2.3 مليار دولار)، حيث ينشط في كثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية بينها المصارف الإسلامية، ويعد أحد أعلام العالم العربي للدعوة إلى التحول من البنوك التقليدية إلى المصرفية الإسلامية.