شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد بالقرب من السفارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر عراقية عن سقوط 3 صواريخ على الأقل داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حيث تتمركز البعثات الدبلوماسية الأجنبية بينها السفارة الأمريكية، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

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