شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب باتفاق تقاسم السلطة فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان، والذي جرى مؤخرا. وأعرب (الوزراء) الكويتي- في بيان صادر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد في قصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - عن أمله في أن يسهم هذا الإنجاز المهم، في تكريس السلام والاستقرار في كافة ربوع أفغانستان، والانطلاق نحو آفاق التنمية والازدهار والرخاء للشعب الأفغاني.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت ترحب باتفاق تقاسم السلطة فى أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.