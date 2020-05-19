شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: انسحابنا من قاعدة الوطية تكتيكى ولن يؤثر على سير المعارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، العميد خالد المحجوب، أن انسحابنا من قاعدة الوطية تكتيكى ولن يؤثر على سير المعارك، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وفيما أعلن الجيش الليبى فى بيان نقلته قناة العربية، ردا على استيلاء قاعدة الوطية غرب البلاد بأن ما حدث فى كان انسحابا تكتيكيا.

وأكد الجيش الليبى، أنه تم نقل جميع الطائرات والأسلحة قبل الانسحاب من قاعدة الوطية. وكانت ميليشيات أعلنت صباح أمس الاثنين استيلائها على قاعدة الوطية غرب البلاد.

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وفى وقت سابق، تمكنت منصات الدفاع الجوى بالقوات المسلحة الليبية من إسقاط طائرة تركية مسيرة من طراز Anka-S والتي يطلق عليها اسم "العنقاء" في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع - قاعدة الوطية الجوية، وفقًا لما أكده الإعلام الحربى التابع للجيش الليبى.

وتمكنت قوات الجيش الليبى من إسقاط عدد كبير من الطائرات التركية المسيرة منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والإرهابيين فى الرابع من أبريل عام 2019.