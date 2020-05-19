وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل

وأعلنت صحيفة "مكة" السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفاة رجل الأعمال صالح كامل.

وقامت شخصيات سعودية سهيرة بنعي رجل الأعمال الشهير، حيث قال الداعية عائض القرني عبر حسابه بموقع "تويتر"، "غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون"، كما صورة لصالح كامل بالتغريدة.

وأيضا نعاه الإعلامي السعودي وليد الفراج قائلا، "رحل اليوم العم الشيخ صالحكامل، لأول أشعر بهذه القدر من الحزن على فقد رجل كان بمثابة الأب بالنسبة لي، منحني الفرصة لموقع قيادي في وقت تكالبت فيه الظروف والرجال لكنه وأبنائه الكرام كانوا خير سند وداعم في توقيت صعب بالنسبة لي، الله يرحمك يا أبو عبدالله".

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صالح كامل من مواليد مكة (1941) ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

يتبع...