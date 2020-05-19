شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل عن عمر يناهز 97 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي قبل قليل، رجل الأعمال الشهير صالح كامل، بحسب ما ذكر موقع الوئام السعودي.

وصالح عبد الله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب ، ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء

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وتلقى كامل تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1963م. أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف السعودي وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذي توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.