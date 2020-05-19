شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشدد على استبدال "العيدية" الورقية بالإلكترونية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بدولة الإمارات، الامتناع على توزيع العيدية على الأطفال أو صرفها أو تداولها بين الأفراد، مستخدمين البدائل الإلكترونية، للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بدولة الإمارات، عبر تويتر: "نشدد على أهمية الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك".



الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات

من جانب آخر، أضافت:" بالنسبة لصلاة العيد، نؤكد على أهمية الالتزام بما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت، والأخذ بأسباب الوقاية الصحية باعتبارها واجبا شرعيا وضرورة حياتية والتزاماً وطنياً".

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وأوضحت :" السماح لعدد من منافذ البيع والتي تشمل محلات تجارة اللحوم و الخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي، بالإضافة إلى محلات تجارة المكسرات والحلويات والشوكولاتة بالعمل من 6 صباحاً وحتى 8 مساءً".

يشار إلى أن وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 1065 والإصابات 832 والوفيات 4.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تخطت الاصابات حاجز 4.8 مليون اصابة، وفيم تخطت الوفيات حاجز 318 ألف حالة، وتم تسجيل 1.8 مليون حالة شفاء.