شكرا لقرائتكم خبر عن «توقعات الأرصاد»: أمطار رعدية على معظم المناطق تستمر 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله تعالى – على معظم مناطق المملكة، تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس 21 مايو.

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وأفادت الهيئة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن الأمطار الرعدية المتوقعة، قد تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تتراوح سرعتها ما بين 45 إلى 50 كيلومتراً في الساعة.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة، وقد تكون مصحوبة كذلك بالسيول أو تساقط البرَد.