شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «مصرف الراجحي» بشأن موعد صرف رواتب شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مصرف الراجحي أنه سيتم إيداعرواتب شهر مايو الحالي، في الموعد المجدول لها سابقا يوم الأربعاء الموافق 4 شوال 1441هـ 27 مايو 2020م. Advertisements وأوضح حساب العناية بالعملاء التابع للمصرف على موقع “تويتر” إنهلم يرد للمصرف أي تعديلات حالياً بخصوص موعد إيداع الرواتب.

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