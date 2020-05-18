لمكافحة كورونا... قطر توقف جميع الأنشطة التجارية

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 33969 إصابة، بينما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليستقر عدد الضحايا عند 15.

وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي عدد المتعافين في عموم البلاد إلى 4899 حالة.

وفي حالة عدم الالتزام بالقرارات تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.