شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب وزير الصحة السودانى نائباً لجمعية الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية أن وزير الصحة الدكتور أكرم التوم، جرى انتخابه، كأحد نواب الجمعية العامة لهيئة الصحة العالمية، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، كممثل لمنطقة الشرق الأوسط، في دورة الجمعية رقم 73 ، وذلك لمدة عام.

وحسب موقع منظمة الصحة العالمية، فإن جمعية الصحة العالمية، هى الهيئة العليا المعنية بصنع القرارات لمنظمة الصحة العالمية.

وتجتمع الجمعية في جنيف في شهر مايو من كل عام، بحضور وفود من جميع الدول الأعضاء، وعددها 194 دولة، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تحديد سياسات المنظمة، كما تدرس التقرير المرحلي لخطة العمل العالمية للقاحات السنوية، الذي يعده المجلس التنفيذي بناء على توصيات من مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية بخصوص التمنيع.

ا ع - ك ف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب وزير الصحة السودانى نائباً لجمعية الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.