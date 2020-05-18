شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بعودة حاملى الإقامة السارية اعتباراً من أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء الامارات "وام"، إن دولة الإمارات أعلنت اليوم الاثنين، إنها ترحب بعودة حاملي الإقامة السارية الموجودين في الخارج ولكن لهم أقارب داخل البلاد اعتبارا من أول يونيو .

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