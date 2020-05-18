شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يمدد عزلا عاما بولاية الخرطوم أسبوعين آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة السودان للأنباء في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، إن السودان مدد عزلا عاما لولاية الخرطوم أسبوعين آخرين ابتداء من يوم الثلاثاء في محاولة لإبطاء انتشار مرض كوفيد-19. وكان السودان قد سجل حتى يوم السبت 2591 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها 105 حالات وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يمدد عزلا عاما بولاية الخرطوم أسبوعين آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.