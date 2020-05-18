شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات لـ81 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية فى موريتانيا، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تخطت الاصابات حاجز 4.8 مليون اصابة، وفيم تخطت الوفيات حاجز 318 ألف حالة، وتم تسجيل 1.8 مليون حالة شفاء.

وأعلنت السعودية تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفيما أعلنت وزارة الصحة فى عمان، وفاة مقيمين اثنين مصابين بمرض "كوفيد 19"، أحدهما يبلغ من العمر 54 عاما والآخر 67 عاما، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات في السلطنة 25.

وأعلن العراق أنه سيعزل 5 مدن في محافظة بغداد، اعتبارا من الأربعاء المقبل، بعد الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين هناك، ويشهد لبنان إعادة فتح تدريجي للقطاعات الاقتصادية بعد 4 أيام متتالية من الإغلاق العام الذي أعلنته السلطات إثر ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

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سجلت روسيا 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع عدد الحالات هناك إلى 290678، وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه البلاد إصابات تقل عن 10 آلاف، وأعلنت سنغافورة عن تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي للمصابين في البلاد الـ28 ألفا.

وأعلنت السلطات الصحية في ماليزيا تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6941 حالة.

وفيما شهدت الفلبين تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831.