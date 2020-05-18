شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف درهم لعدم ارتداء الكمامة.. غرامات جديدة فى الإمارات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، المستشار سالم الزعابي، إلى أن متابعة الجهات المسؤولة للالتزام بالإجراءات الاحترازية أظهرت، وجود تصرفات من بعض الأشخاص في المجتمع وبها نوع من الاستهتار، فضلاً عن ما رصدته الجهات المختصة من إصرار البعض على ارتكاب نوعية معينة من المخالفات أو عدم الاكتراث.

وقال خلال مؤتمر صحفى للحكومة الإماراتية: "قرر النائب العام تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة، لتتناسب مع الوضع الحالي والتوجهات الحكومية نحو تخفيف القيود المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمكافحة مرض كوفيد – 19".

وجاء الغرامات الجديدة كالتالى:

10 آلاف درهم للتجمع و3 آلاف درهم لعدم ارتداء الكمامة.

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مخالفة الحد الأقصى للركوب فى السيارة "3 أفراد" 3 آلاف درهم.

عدم ارتداء الكمامة فى مكان العمل: 5 آلاف درهم لصاحب العمل و500 درهم للعامل

عدم مراعاة التباعد بين الأشخاص فى الأماكن العامة: 3 آلاف درهم.

عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراعاة التباعد الاجتماعى: 5 آلاف درهم.