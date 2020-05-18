شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عمل المحاكم الشرعية بمحافظات فلسطين غير المصابة بكورونا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قاضى قضاة فلسطين محمود الهباش اليوم الإثنين قرارًا بعودة العمل بشكل كامل فى المحاكم الشرعية الواقعة فى المحافظات غير المصابة بوباء "كورونا"، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القرار شدد على ضرورة التزام كافة موظفي المحاكم الشرعية في المحافظات غير المصابة بالدوام الرسمي، وفقًا للإجراءات الصحية وشروط السلامة العامة التي تضمن سلامة الموظف والمواطن.

وتضمن القرار المحاكم التالية: محكمة استئناف نابلس الشرعية، ومحكمة نابلس الشرعية، ومحكمة نابلس الجنوبية الشرعية (حوارة)، ومحكمة سلفيت الشرعية، ومحكمة سلفيت الغربية الشرعية (بديا)، ومحكمة قلقيلية الشرعية، ومحكمة طولكرم الشرعية، ومحكمة طولكرم الشمالية الشرعية (عتيل)، ومحكمة جنين الشرعية، ومحكمة جنين الجنوبية الشرعية (قباطية)، ومحكمة طوباس الشرعية، ومحكمة بيت لحم الشرعية.

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