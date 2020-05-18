ليبيا.. جولة للأناضول داخل قاعدة "الوطية"

طرابلس / الخليج 365

تجول فريق وكالة الخليج 365، داخل قاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية، عقب سيطرة الجيش الليبي عليها بعد معارك مع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وتقع القاعدة غرب العاصمة طرابلس على بعد 140 كم، وتحظى بأهمية استراتيجية كونها كانت أكبر قاعدة لمليشيا الجنرال الانقلابي حفتر قبل تحريرها من قبل الجيش الليبي صباح الإثنين.

ورصدت عدسة الخليج 365 الإجراءات الأمنية المشددة على بوابة القاعدة.

فيما تنتشر داخل القاعدة وما حولها آليات ومركبات دمرتها الطائرات المسيرة للجيش الليبي على مدار الأيام التي سبقت لحظة التحرير.

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كما رصدت عدسة الكاميرات تعرض العديد من الطائرات الحربية وحظائرها للدمار في القاعدة.

ويحرص عناصر الجيش الليبي لالتقاط صور تذكارية أمام منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير" التي دمرها الجيش الليبي بعد إرسالها من قبل الإمارات إلى مليشيا حفتر في القاعدة.

وقال العقيد محمد دوا للأناضول إن القاعدة تم تحريرها في مدة وجيزة والمنظومة الروسية المدمرة سيتم نقلها من القاعدة إلى مركز آخر يتبع للحكومة المعترف بشرعيتها محليا ودوليا.



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