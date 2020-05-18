الجزائر تنفي استئناف الرحلات الجوية في يونيو

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

نفت الرئاسة الجزائرية، استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل.

جاء ذلك، في بيان لرئاسة الجمهورية،الإثنين، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان: "راجت مؤخرا إشاعات مفادها أن الرحلات الجوية التجارية (الخاصة بالركاب والتجارة في نفس الوقت) الجزائرية ستستأنف الشهر القادم، وهذه شائعات لا أساس لها من الصحة، وهي صادرة عن أوساط مازالت ضحية ممارسات لم يعد لها مكان في الجزائر الجديدة".

وأضاف البيان: "قرار فتح أو غلق الأجواء أمام الرحلات الجوية قرار سيادي لا يصدر إلا عن السلطات العليا للبلاد".

وفيما لم يوضح البيان تفاصيل عن "الأوساط" التي ينفي ما نقلته، أفاد مصدر جزائري فضل عدم كشف هويته لـ"الخليج 365" أن البيان جاء ردا على قرار للخطوط الفرنسية بفتح حجوزات الرحلات نحو الجزائر اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.

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ووفق المصدر ذاته فإن الخطوط الفرنسية (حكومية)، أعلنت عن فتح الحجوزات لرحلاتها نحو الجزائر، دون استشارة السلطات المعنية (هيئة الطيران المدني الجزائرية التي تمنح تراخيص الهبوط وعبور المحال الجوي).

وحسب نفس المصدر، فقد أجرت الخطوط الفرنسية حجوزات لرحلات تجارية نحو الجزائر حتى شهر يوليو/ تموز المقبل.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أغلقت السلطات الجزائرية مجاليها البحري والجوي أمام الرحلات التجارية، ما عدا تلك المتعلقة بإجلاء رعايا دول أجنبية عالقين في البلاد، في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقبل أيام أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية (حكومية)، استئناف رحلاتها المغادرة من الجزائر اعتبارا من اليوم الإثنين، لإجلاء مواطنيها العالقين.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن آلاف الفرنسيين علقوا بالجزائر منذ وقف الرحلات البحرية في 19 مارس/آذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي 30 مايو/أيار الجاري، تنتهي قيود الحجر الصحي المفروضة في الجزائر.

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