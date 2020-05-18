الخرطوم.. مبادرة تطوعية لإفطار طواقم "كورونا" بالمستشفيات

الخرطوم/ محمود حجاج / الخليج 365 أطلق ناشطون سودانيون مبادرة لتوفير وجبات إفطار للطواقم الطبية في المستشفيات والعاملين بخدمات الرعاية الصحية الواقفين بالصف الأول بمحاربة فيروس كورونا. وتقوم المبادرة بإعداد وجبات إفطار بشكل يومي في رمضان، للكوادر الطبية ومرافقي المرضى في 3 مستشفيات. ويقضي المتطوعون ساعات طويلة يجهزون الطعام ويغلفونه ثم يوزعون الوجبات على المستشفيات ومراكز العزل. وقال رئيس المبادرة خالد عادل للأناضول، إنها تهدف إلى توفير وجبات للطواقم الطبية في المستشفيات لحاجتهم إليها، بسبب إغلاق المطاعم والمحلات التجارية جراء الحظر الشامل. Advertisements وأضاف: نجهز يوميا 200 وجبة، تقدم للعاملين في المجال الطبي بثلاثة مستشفيات في العاصمة. وأوضح أن المبادرة تهدف بالأساس إلى توفير احتياجات الأطباء والممرضين وجميع العاملين بالقطاع الطبي، بسبب ضغط العمل والطوارئ. وحتى الإثنين، سجل السودان، 2591 إصابة بكورونا، توفي منهم 105، وتعافى 247. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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