صالح وروحاني يؤكدان أهمية تخفيف حدة التوتر بالمنطقة

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ونظيره الإيراني حسن روحاني، أهمية التعاون الإقليمي وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الإثنين، أجراه الرئيس الإيراني بنظيره العراقي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة العراقية، إن صالح تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني، هنأ خلاله بتشكيل الحكومة العراقية وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف البيان أن روحاني قدم دعوة إلى صالح لزيارة إيران، ووعد الأخير بتلبيتها في وقت مناسب.

Advertisements

وأشار البيان إلى أنه "تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية، وتطوير آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين، وتم التأكيد على أن تعزيز أمن وسيادة العراق يحظى بأهمية بالغة إقليمياً ودولياً كونه يعزز استقرار وسلامة شعوب ودول المنطقة".

وأكد الرئيسان، وفق البيان، أهمية "التعاون الإقليمي وتخفيف حدة التوترات لترسيخ الأمن والسلم في المنطقة".

وتصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد بقصف جوي أمريكي مطلع العام الجاري.

وعلى إثرها ردت إيران بقصف بالصواريخ البالستية لقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم مئات الجنود الأمريكيين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.