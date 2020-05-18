كورونا.. أعلى حصيلة إصابات بمصر والإمارات تصل لـ224 وفاة

مراسلون/ الخليج 365

سجلت مصر، مساء الإثنين، 535 إصابة بكورونا في أعلى حصيلة منذ بداية ظهور الفيروس قبل 3 أشهر، فيما ارتفعت الوفيات جراء الفيروس في الإمارات إلى 224.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إصابة 535، ووفاة 15، و268 حالة شفاء.

وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله، 12 ألفا، و764 إصابة من ضمنها 645 وفاة و3 آلاف و440 متعافيا.

وبذلك تسجل مصر أعلى حصيلة إصابات بالفيروس منذ الإعلان عن اكتشافه في 14 فبراير/شباط الماضي.

Advertisements

وفي الإمارات، قال المتحدثة الحكومية، آمنة الضحاك، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة و832 إصابة و1065 متعافيا.

وأوضحت أن حصيلة الفيروس في الإمارات سجلت 24 ألفا و190 إصابة بينها 224 وفاة و9 آلاف و577 متعافيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وفي المغرب، قال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل 82 إصابة جديدة، و98 حالة شفاء.

وبحسب المسؤول ترتفع حصيلة فيروس كورونا في المغرب إلى 6 آلاف و952 إصابة منها 192 وفاة، و3 آلاف و758 حالة شفاء.

وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و858 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 318 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و888 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.