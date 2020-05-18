الأمم المتحدة: ارتفاع إصابات كورونا باليمن 325 بالمئة في أسبوع‎

اليمن/ الخليج 365



أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، ارتفاع إصابات كورونا في اليمن، خلال أسبوع بنسبة 325 بالمئة، معتبرة أن نسبة الوفيات مثيرة للقلق.



جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، اطلعت عليه الخليج 365.



وقال التقرير إنه خلال الأسبوع الماضي "تم الإعلان عن 91 حالة مؤكدة إصابتها، بزيادة 325 في المائة تقريبًا عن الأسبوع السابق له عندما تم الإبلاغ عن 28 حالة مؤكدة مختبريًا".



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ولفت إلى أنه تم الإبلاغ عن وجود حالات مصابة بكورونا في عشر محافظات يمنية من أصل 22.



وأردف: "هناك (حتى اليوم) 126 حالة مؤكدة إصابتها في اليمن بالفيروس، بما في ذلك 19 حالة وفاة ذات صلة".



وحذر التقرير من أن "معدل الوفيات مرتفع بشكل مثير للقلق إذ يبلغ 15.9 في المائة من إجمالي الحالات".



وللعام السادس يشهد اليمن نزاعا خلف إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي في ظل جائحة كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.