مباحثات تونسية روسية حول فلسطين وليبيا

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أجرى وزير الشؤون الخارجية التونسي، نور الدين الريّ، مباحثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، حول قضايا عديدة، منها مسار القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في ليبيا.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان، إن "الريّ" ولافروف تبادلا الآراء، خلال مكالمة هاتفية، "بخصوص المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما مسار القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في ليبيا".

وتشهد الساحة الفلسطينية توترًا متصاعدًا؛ جراء اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

Advertisements

فيما تعاني ليبيا، جارة تونس، من صراع مسلح؛ بسبب منازعة مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

كما تطرق الوزيران إلى "مختلف مجالات التعاون المتميزة التي تجمع البلدين، وسبل تطويرها وإثرائها، لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية"، وفق البيان.

وأضافت الخارجية التونسية أن الوزيرين أكدا على "أهمية تعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين في ضوء عضوية بلادنا (تونس) في مجلس الأمن الدولي."

وذكّر وزير الخارجية التونسي بمبادرة الرئيس قيس سعيد، "الداعية إلى ضرورة اضطلاع كلّ أجهزة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن، بمسؤولياتها كاملة في مواجهة جائحة كورونا العالمية، والتي تُرجمت في مشروع قرار أممي لتفعيل التضامن الدولي تجاه هذه الأزمة الوبائية."الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.