مرزوقه وابوقحط ينقلان مسابقة رمضانية على تويتر إلى تريند يشارك فيه المشاهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تحولت مسابقة رمضانية على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، إلى حدث تنافسي ضخم بعد وصول مرزوقه وابوقحط إلى ترند عالمي على الموقع، يشارك فيه العديد من المشاهير .

وبدأت قصة ترند مرزوقه وابوقحط وفريق البنات، بتغريدة عن مسابقة رمضانية من حساب يحمل اسم “منصور ” قال فيها: “عندي لكم مسابقة لصاحب ” أفضل صورة ” كل شخص ينزل صورة فقط من تصويره .. راح يكون فيه ٣ فائزين ، ٢ منهم باللايك وواحد بالتقييم

– المركز الاول للاكثر لايك ٥٠٠ ريال

– المركز الثاني للاكثر لايك ٢٥٠

– الفائز بالتقييم ٢٥٠”..

وعلق حساب “أبو قحط” على التغريدة بصورة التقطها بنفسه ليشارك في المسابقة فيما اشتركت أيضًا فتاة تدعى “مرزوقة” بصورة أيضًا. وبعد دقائق تحولت المسابقة لمنافسة شرسة بين أبو قحط ومرزوقة حيث سعى كلاً منهما لجذب الأصوات الداعمة لصورهما للفوز في المسابقة ولكن المفاجىء أن تتحول المنافسة لتكون بين الجنسين من البنات والشباب فأبدى الرجال دعمهم لأبو قحط فيما انهالت تعليقات وإعجابات الفتيات على صورة “مرزوقة”.

والطريف هو لجوء رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأساليب مختلفة لجمع اللايكات سواء لأبو قحط أو لمرزوقة فمنهم من وعد بتقديم جهاز هاتف آيفون من أحدث اصدار وأخرين وعدوا بدفع مبالغ مالية. واشتعلت المنافسة بين الفتيات والشباب حتى لايفوز الجنس الآخر.

وفور وصول وسوم المسابقة لقائمة الترند للأكثر تداولاً على تويتر شارك مجموعة من مشاهير المجتمع والفنانين في الهاشتاقات.

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ولعل أبرز من شارك الفنان المصري محمد هنيدي الذي غرد قائًلا: “الايميل كله رابط رسايل فيها التويتة . لدرجة اني فكرت ادفعلك الفلوس دي عشان اخلص، سولوه لايك يا جماعة عشان نخلص ويرحمنا”. كما شارك تصويت تسائل فيه متابعيه عن من يدعم مرزوقة أم أبو قحط.

أما اللاعب عمر السومة المحترف السوري في صفوف الأهلي السعودي فغرد داعمًا لأبو قحط قائلًا: “يستاهل ابوقحط”.

أما مساعد الدوسري لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية فعلق: “المسأله صارت تحدي و ابو قحط لازم يفوز ، دعمكم له لايك هنا ياشباااب”.

ومن جانبه قال المعلق المصري بلال أحمد علام: “أحلى لايك هنا يا شباب إذا تكرمتم.. عايزين نوصل اللايك لمليون.. ياللا همتكم لأحلى أبو قحط”.

أما الإعلامي محمد البكيري فدعا أيضًا للتصويت لأبو قحط. وشاركه في ذلك خالد القحطاني.

على الجانب الآخر أعلنت مودل روز وبيبي عبد المحسن عن دعمها ل “مرزوقة” للفوز في المسابقة الشهيرة.

في نفسي السياق نشرت عدة حسابات تغريدات طالبت فيها جماهيرها بالتصويت في المنافسة كمنبر الهلال الذي طالب بالتصويت لأبو قحط وشيفيليد يونايتد كذلك