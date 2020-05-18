شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يهنئ نظيره العراقى على نيل ثقة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، قدّم خلاله الأخير التهانى بمناسبة تولى الكاظمى رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ونيل ثقة البرلمان العراقى.

وأكد اشتية - خلال الاتصال حسبما أفادت الوكالة العراقية للأنباء اليوم /الاثنين/ - عمق العلاقات بين العراق وفلسطين، داعيا إلى تعزيزها واستمرارها لما يخدم الشعبين الشقيقين، متمنيا للكاظمي نجاح حكومته في مهامها ومسؤولياتها.

ومن جانبه، قدم رئيس الوزراء العراقي الشكر إلى نظيره الفلسطيني.. متمنيا لفلسطين وشعبها الأمن والاستقرار.

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