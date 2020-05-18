شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث سبل مكافحة فيروس كورونا فى اتصال هاتفى مع بوريس جونسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، اتصالا هاتفيا ببوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، ناقشا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفرص التعاون لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد بن زايد، فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "خلال مكالمتي الهاتفية مع صديقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ناقشنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفرص التعاون لمواجهة هذا الوباء العالمي معاً. كما سعدت بالاطمئنان على صحته والتأكد بأن المملكة المتحدة تواجه هذا التحدي بكل قوة وصلابة".



محمد بن زايد

وفى سياق آخر، احتفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، بـ"يوم زايد للعمل الإنسانى"، مشددًا على تجديد العزم على السير على نهجه في البذل والعطاء ومد يد العون.

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وقال محمد بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "سيظل الشيخ زايد رحمه الله رمزًا عالميًا للخير والإنسانية.. وفي "يوم زايد للعمل الإنساني" نجدد العزم على السير على نهجه في البذل والعطاء ومد يد العون.. ما أحوج العالم اليوم إلى استلهام إرثه الثري لتعزيز التضامن والتكافل بين الناس في ظل الظروف التي تمر بها البشرية".

وكان الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد احتفل بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، وكتب عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، قائلا: "نحتفى باليوم العالمي للتمريض هذا العام بينما تقف الممرضات والممرضون بشجاعة في الخطوط الأمامية لمواجهة "جائحة كورونا ".. تحية تقدير وعرفان لهم في الإمارات والعالم .. دورهم أساسي وتضحياتهم كبيرة ومقدرة.. مهنتهم تجسد كل معاني الرحمة والرفق والإنسانية".

وكان قد وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " عن طريق الخلايا الجذعية.

وتأتي مبادرة ولى عهد أبو ظبى، بعد إعلان مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مؤخرا تمكنه من الوصول إلى هذا العلاج المساعد ونجاح تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة حيث شفيت وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.