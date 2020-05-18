شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمينة تدين نهب الحوثيين أكثر من 35 مليار ريال لرواتب الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الحكومة اليمنية، قيام مليشيا الحوثى بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص فى البنك المركزى فى الحديدة والتى تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أوردته وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" اليوم الاثنين، إن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.

وحملت الوزارة، المليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات .. داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، أن استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمينة تدين نهب الحوثيين أكثر من 35 مليار ريال لرواتب الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.