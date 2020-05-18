استنفار أمنى فى غرب دارفور لتطويق تبعات مقتل أحد قيادات الإدارة الأهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد والي غرب دارفور (غرب السودان) المكلف اللواء الركن ربيع عبد الله آدم، استتباب الأوضاع الأمنية فى محلية بيضة، التى شهدت مقتل أحد قيادات الادارة الأهلية بآلة حادة، وتعرض جثته للإحراق.

وقال والي غرب دارفور - في تصريح صحفي اليوم /الإثنين/ - إن القتيل كان مشهودا له بالأمانة والسعي لرتق النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع في المنطقة.

وأوضح أن مجموعة من المنفلتين قادت هجوما على إحدى القرى وأخذت 17 أسيرا كفدية، فجرى تحريك رتل أمني لاحتواء الموقف، حيث استطاعت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بمعاونة قيادات الادارة الأهلية وشباب قوى الحرية والتغيير، أن تبسط سيطرتها على المنطقة.

وأضاف أن مجموعة أخرى حاولت أن تستغل هذا الحادث وقامت بنهب بعض الماشية ولازالت تطاردهم القوات النظامية وتتعقبهم لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وشدد على أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لن تسمح بالعبث بأمن المواطن، ولن تنساق وراء أصحاب الأجندات وإثارة الفتن، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية وقدرة الأجهزة الأمنية على ردع المجرمين والمنفلتين مهما كان عددهم وقوتهم ودوافعهم.

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