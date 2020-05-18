أهالى الجولان السورى يرفضون مخططات الاستيطان للاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد أبناء الجولان العربى السورى المحتل التأكيد على تمسكهم بأرضهم وتصديهم لممارسات الاحتلال الإسرائيلى الرامية إلى سرقة أراضيهم وإقامة ما تسمى المراوح الهوائية "التوربينات" التى تخطط سلطات الاحتلال لإقامتها على الأراضى الزراعية التى تعود ملكيتها لأهالي الجولان المحتل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الإثنين/ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى إقامة مشروع استيطاني جديد من خلال تركيب 45 مروحة هوائية كبيرة لتوليد الكهرباء في الجولان المحتل، الذي ستتم بموجبه مصادرة أكثر من ستة آلاف دونم من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للأهالي في قرى مجدل شمس وبقعاثا وعين قنية ومسعدة المحتلة.

وفي إطار التحركات الشعبية لأبناء الجولان المحتل الرافضة لمخططات الاحتلال، نظم أهالي بالجولان حراكاً شعبياً، جرى خلاله وضع لافتات وإشارات دلالة على جانبي الطرقات والأراضي التي تنوي سلطات الاحتلال تركيب مراوح هوائية عملاقة فيها تحذر الغرباء والمستوطنين من الاقتراب أو الدخول إلى أراضي المزارعين التي يستهدفها مشروع المراوح.

وجدد عدد من أهالي الجولان وقوفهم ضد المشروع الاحتلالي الجديد واستعدادهم للتضحية في سبيل الدفاع عن أرضهم ..مؤكدين أن المراوح الهوائية ما هي إلا سلسلة من الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق الجولان السوري المحتل أرضاً وهويةً وتاريخاً.

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