السيسي يوجه القوات المسلحة بالجاهزية لحماية أمن مصر القومي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري في اجتماع للوقوف على الأوضاع الأمنية في بلاده

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بالاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، وذلك خلال اجتماع مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وقادة في الجيش.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي اجتمع مع زكي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية.

وأوضح راضي أن السيسي اطلع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية، على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصة في شمال سيناء والمنطقة الغربية.

وأعرب السيسي عن تقديره لجهود القوات المسلحة المصرية، "وما تبذله من تضحيات فداء للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه".