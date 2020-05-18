وقال الشلهوب في مؤتمر صحفي: "مؤشر المخالفات انخفض بصورة تدريجية مع دخول رمضان في مناطق المملكة كافة حتى وصل أدنى مستوياته باستثناء الرياض".
وأضاف "منطقة الرياض تشهد ارتفاعا في مؤشر المخالفات منذ اليوم الـ10 من رمضان ولا تزال تسجل أعلى عدد مخالفات منع التجول بنسبة 39%".
وأشار الشلهوب إلى أن الجهات الأمنية تنفذ حوالي 600 جولة ميدانية على أماكن التجمعات، و26 ألف جولة ميدانية على المنشآت التي سمح لها بالعمل.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السعودية تكشف عن المنطقة الأعلى تسجيلا لمخالفات "منع التجول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.