وقال وزير العدل الأمريكي ويليام بار في مؤتمر صحفي: "فككنا شفرات هاتف منفذ الهجوم واكتشفنا معلومات مهمة عن علاقته بتنظيم القاعدة"، مضيفًا أن مجموعة من شركات التكنولوجيا رفضت فك شفرات الهاتف لأمور تتعلق بالخصوصية.
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ومن جانبه أكد كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، وخلال نفس المؤتمر الصحفي، أن "الشمراني كان يقتسم المعلومات والخطط مع الأشخاص التابعين لتنظيم القاعدة"، وذلك خلال الإعلان عن تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي نفذه المتدرب السعودي داخل القاعدة التابعة للبحرية الأمريكية، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص.
وأعلن تسجيل صوتي منسوب لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بثّ في فبراير/ شباط، مسؤولية التنظيم عن الهجوم الذي وقع بقاعدة بنساكولا في فلوريدا، لكنه لم يقدم دليلا.
وقبل الهجوم، وجه الشمراني انتقادات للحروب الأمريكية ونشر مقولات لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقتل أفراد من سلطات إنفاذ القانون مطلق النار الملازم ثاني محمد سعيد الشمراني (21 عاما) خلال الهجوم الذي وقع يوم السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وكان الشمراني في القاعدة ضمن برنامج تدريبي للبحرية لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الأجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيقات الفيدرالية: السعودي مطلق النار في قاعدة بنساكولا بفلوريدا نسق مخططاته مع "القاعدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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